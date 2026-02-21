Осужденный за нападение на губернатора Чибиса погиб на войне

44-летний Александр Быданов, который весной 2024 года ранил ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, погиб на войне в Украине 4 января нынешнего года. Об этом сообщили его родственники на странице Быданова во "ВКонтакте". Внимание на публикацию обратил канал "Не жди меня из Украины". Родственники также подтвердили гибель Быданова телеграм-каналу "Осторожно, новости".

Прощание с Быдановым состоялось в Апатитах в начале этой недели, отмечает Настоящее время.

Нападение на мурманского губернатора произошло 4 апреля 2024 года у Дома культуры "Строитель" в Апатитах, где Чибис встречался с местными жителями. По словам свидетелей, после встречи к губернатору подбежал мужчина и нанёс ему удар ножом в живот. Губернатора экстренно госпитализировали и прооперировали. Спустя несколько дней Чибиса выписали из больницы.

Нападавший оказался монтером РЖД. Он был задержан на месте, при задержании его ранили в ногу. В ходе допроса Быданов заявил, что не был знаком с Чибисом, но испытывал к нему личную неприязнь.

В октябре 2024 года апатитский суд Мурманской области приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В суде Быданов признал вину и назвал свои действия "неадекватными и необъяснимыми". Еще находясь в СИЗО он заявлял, что хочет отправиться на войну в Украину.

