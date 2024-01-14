Осуждённый экс-мэр Владивостока уехал из колонии на войну в Украине

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговорённый к 12 годам лишения свободы за взятки, уехал из колонии. Как рассказал его адвокат Александр Китаев, Гуменюк заключил контракт с Министерством обороны и будет направлен на войну в Украине.
Адвокат уточнил, что сначала его доверитель должен пройти военную подготовку. Где именно сейчас находится Гуменюк, ему неизвестно.
По словам адвоката, изначально Гуменюк был обязан явиться в воинскую часть 22 декабря прошлого года.
О том, что Гуменюк в колонии подписал армейский контракт, сообщалось ранее. Он уехал в воинскую часть, но 29 ноября прошлого года был снят с авиарейса и возвращён в колонию. Причина его возвращения неизвестна. Предположительно, на фронт его могли не пустить сотрудники ФСБ.
- В начале 2023 года Гуменюк был приговорён к 16,5 годам колонии за взятки на 38 миллионов рублей. Позже срок смягчили до 12 лет.
- Это не первый случай, когда осуждённый или подсудимый чиновник уезжает на войну в Украине, чтобы избежать уголовной ответственности. В том числе на фронт уехал осужденный за взятку бывший замглавы Хакасии Сергей Новиков, а также бывший глава приморского города Большой Камень Рустям Абушаев.
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