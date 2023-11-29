Записавшийся на войну в Украину из колонии бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк не смог добраться до фронта и вернулся в колонию. Его могли не пустить на войну сотрудники ФСБ. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на дальневосточные медиа и телеграм-каналаы.

Гуменюк в начале года был приговорён к 12 годам заключения за коррупцию. Как установил суд, чиновник получил больше 31 миллиона рублей взяток за покровительство похоронному бюро. Сообщалось, что он подписал контракт с военными, чтобы добиться освобождения.

Российские заключённые получают возможность освободиться из колоний и тюрем, если они готовы принять участие во вторжении в Украину в составе действующих подразделений. В начале вторжения сообщалось, что некоторые чиновники смогли избежать уголовного преследования, согласившись работать в администрациях занятых Москвой территорий на востоке Украины.

Что стало причиной возвращения Гуменюка в колонию — неизвестно. Источник сайта Portofranko 23 ноября сообщал, что бывший мэр уже прошёл медицинскую комиссию и прибыл на сборный пункт. Издание предположило, что Гуменюка не пустили в Украину сотрудники ФСБ.