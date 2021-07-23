Осуждённый по делу "Сети" Шишкин вышел на свободу

Осуждённый по делу "Сети" Игорь Шишкин вышел на свободу из колонии. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на брата осуждённого Андрея Шишкина.

Ранее суд Новгородской области установил над антифашистом административный надзор сроком на восемь лет по иску исправительной колонии №4. Шишкину запрещено покидать место жительства по ночам, посещать массовые мероприятия, пребывать в школах, ПТУ и дошкольных учреждениях, а также выезжать дальше определенной территории.

Игорь Шишкин был осуждён на 3,5 года колонии 17 января 2019 года. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе. Шишкин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Дело рассматривали в особом порядке.

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.

10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.