От хабаровских школ потребовали списки учителей под мобилизацию

В Хабаровске от руководства школ потребовали составить списки учителей для их мобилизации. Об этом сообщил депутат Хабаровского района Василий Харитонов.
По словам Харитонова, администрация Хабаровска обязала директоров школ и их заместителей подать списки военнообязанных сотрудников, с которыми они "готовы расстаться и отдать на фронт". Пустые списки подавать нельзя под угрозой увольнения.
Ранее ведомости о военнообязанных педагогах требовали в Белгородской области. В Чувашии учителей попросили зайти к директору с военными билетами. В Псковской области депутат предложила освободить учителей от мобилизации, отметив, что в регионе и так наблюдается дефицит педагогических кадров.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- Не раз подчёркивалось, что мобилизации подлежат люди, которые находятся в запасе и имеют необходимые военно-учетные специальности и опыт. Несмотря на это, в первую неделю мобилизации повестки получали те, кто не служил в армии, старше определённого законом возраста или имеет заболевания, несовместимые со службой.
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