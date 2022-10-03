От хабаровских школ потребовали списки учителей под мобилизацию

В Хабаровске от руководства школ потребовали составить списки учителей для их мобилизации. Об этом сообщил депутат Хабаровского района Василий Харитонов.

По словам Харитонова, администрация Хабаровска обязала директоров школ и их заместителей подать списки военнообязанных сотрудников, с которыми они "готовы расстаться и отдать на фронт". Пустые списки подавать нельзя под угрозой увольнения.

Ранее ведомости о военнообязанных педагогах требовали в Белгородской области. В Чувашии учителей попросили зайти к директору с военными билетами. В Псковской области депутат предложила освободить учителей от мобилизации, отметив, что в регионе и так наблюдается дефицит педагогических кадров.