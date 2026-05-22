От шока – к "рутине" репрессий. Доклад о жизни ЛГБТК-людей в России

Правозащитные организации – группа "Выход" и фонд "Сфера" – провели исследование положения ЛГБТК+ людей в России в 2025 году. С помощью анкетирования они опросили 6124 человека, большинство из которых живет в России (из всех опрошенных только 226 эмигрировали). Возраст отвечавших на вопросы – от 12 до 79 лет, но большинство респондентов составляют молодые люди (средний возраст – около 25 лет). Почти половина участников исследования (44%) живут в Москве и Санкт-Петербурге.
Главный вывод, к которому пришли правозащитники: в России ЛГБТК-люди подвергаются репрессиям и дискриминации уже не только за высказывание, но и за саму идентичность. "Мне кажется, что основная проблема – это рутинизация катастрофы. То есть то, что было ужасом в первые, может быть, год-два, теперь это, так сказать, более-менее рутинизированная катастрофа, как и война", – говорит о жизни ЛГБТК-персон в 2025 году исследователь Дмитрий Дубровский. Несуществующее международное ЛГБТ-движение признано в России экстремистским, а любое положительное или нейтральное высказывание о гомосексуальности или трансгендерности трактуется властями как "пропаганда ЛГБТ".
Следствием этого становится растущая закрытость квир-сообщества и отдельных людей. "Живешь как в типичном романе-антиутопии, тревожность настолько высокая, что я трижды сворачивала этот вопрос со страхом, что за мной уже выехали. Я не могу спокойно читать книги, говорить, снимать контент, будущее кажется безнадежным", – рассказала одна из участниц исследования, 18-летняя гомосексуальная девушка из Оренбургской области. Люди реже сообщают кому бы то ни было о своей ориентации, боятся ходить на свидания, получают угрозы от знакомых и незнакомых людей, что те донесут на них в полицию. О главном из доклада правозащитников рассказывает телеканал Настоящее Время.
Главные цифры доклада
- 94% опрошенных скрывают свою идентичность в разговорах, переписке и поведении;
- 41% участников исследования сообщили, что подвергались насилию или угрозе насилием из-за своей идентичности;
- 57% опрошенных трансгендерных людей отказывались от медицинской помощи, боясь дискриминации;
- 6 приговоров вынесено в 2025 году по уголовным делам об "ЛГБТ-экстремизме";
- не менее 7 тяжких преступлений против ЛГБТК-персон, в том числе 3 убийства совершено в России в 2025 году.
Уголовные дела
Правозащитники рассказывают о шести приговорах по статьям об "ЛГБТ-экстремизме" (статья 282.2 УК РФ) в 2025 году. Первый вынесли в феврале 2025 года: осужденному, который уже сидел в колонии строгого режима, добавили к сроку 6 лет за то, что он якобы пытался "вовлекать" других заключенных в деятельность "движения ЛГБТ". Детали приговора неизвестны, но юристы "Выхода" предполагают, что мужчину осудили за сам факт идентичности – то есть за то, что другим известно о его гомосексуальности: "Он отбывает наказание за какие-то сексуализированные действия в отношении несовершеннолетних. То есть понятно, что его статус в местах лишения свободы не такой, что он может навязывать какую-то идеологию окружающим".
В сентябре 2025 года мужчину по имени Павел Иванюк приговорили к двум годам условно: он оставлял комментарии в группе о правах ЛГБТК-людей и организовал встречи у себя дома. Преследование за эти встречи даже по нынешнему российскому закону это чересчур, говорит юристка "Выхода": "С призывами все еще более или менее понятно, но организация у себя дома встречи – это абсолютно частное действие. Это воспроизводит модель расширительного правоприменения".
Другому осужденному за комментарии в телеграме назначили реальный срок – в декабре 2025 года приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Суд решил, что распространяемые в комментариях идеи "не соответствуют духовно-нравственным ценностям российского общества".
В марте 2025 года в Ульяновской области мужчину по имени Илья Журавлев судили за понуждение подчиненного своего пола к действиям сексуального характера (статья 133 УК) и добавили обвинение в участии в деятельности экстремистской организации – "международного движения ЛГБТ". В итоге именно по этой статье он получил более суровое наказание, рассказали Настоящему Времени юристы группы "Выход": "Он получил именно за участие в деятельности экстремистской организации два с чем-то года, остальное по статье 133 УК РФ – всего 3 года лишения свободы и компенсацию потерпевшему".
Одним из осужденных по "экстремистской" статье стал погибший в СИЗО Андрей Котов – в ноябре 2025 ему вынесли обвинительный приговор за организацию туристических поездок для геев и прекратили дело в связи со смертью обвиняемого.
Статья о "вовлечении в деятельность экстремистской организации" вменялась и активистке Саше Казанцевой: ее судили по нескольким политическим статьям, и в декабре 2025 года заочно приговорили к 9 годам колонии.
Всего же речь идет уже о десятках людей, которых преследовали или преследуют по уголовным делам по статьям против ЛГБТ, в первую очередь – по экстремистским, рассказали Настоящему Времени в группе "Выход". С 2024 года завели 19 уголовных дел за "экстремизм", связанный с "движением-ЛГБТ". По шести перечисленным выше вынесли приговоры в 2025-м, еще по двум – в 2026 году: руководителя ЛГБТ-инициативы "Ирида" Артема Фокина оштрафовали на 450 тысяч рублей, а владелицу ночного клуба "Точка" в Чите приговорили к 4 годам реального лишения свободы за организацию вечеринок.
Еще 11 уголовных дел продолжают расследоваться: "По ним обвиняются в Оренбурге – трое; в Кирове, по нашим данным, – трое; в Воронеже – двое. В Москве по делу "Эксмо" минимум трое обвиняемых, о том, появились ли новые после обысков уже в 2026 году, достоверной информации нет. Ярославская область – один человек, Омск – один, Калининград – пятеро, Ульяновск – трое, Астрахань – трое. Карачаево-Черкесия – точно один, но потенциально еще 15 человек. По ним решение о привлечении именно по статье 282.2 сейчас принимается".
"Это только дела по экстремизму, без учета преследований ЛГБТ-активистов за неисполнение обязанностей "иностранных агентов", избирательного применения к гомосексуальным мужчинам статьи 242 УК РФ (распространение порнографии) за интимный обмен фотографиями между собой; и без учета преследования по 148-й статье (оскорбление чувств верующих) в связи с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью", – добавили в группе "Выход".
Убийства и покушения
Правозащитники установили, что в 2025 году против ЛГБТК-персон в России совершили семь тяжких преступлений на почве ненависти, в числе которых три убийства и одно покушение.
В марте 2025 года в Санкт-Петербурге была убита трансгендерная женщина. Обвиняемому вынесли приговор – 11 лет лишения свободы.
В июле 2025 года убийство было совершено в поселке Карачай в Карачаево-Черкесии. "Убийство произошло, со слов обвиняемого, в связи с тем, что убитый предложил ему вступить в гомосексуальную связь. Дело возбуждено, приговор неизвестен", – сообщили Настоящему Времени в группе "Выход".
В ноябре 2025 года в Чечне убили Алию Оздамирову. "Мотив убийства следует из того, что ее преследование семьей изначально было связано с ее сексуальной ориентацией, – говорят юристы "Выхода". – Она выехала из Чечни в Грузию, была оттуда похищена членами семьи, привезена в Чечню и убита. Уголовное дело в РФ не возбуждено. Причина смерти врачом не устанавливалась. Уголовное дело возбуждено в Грузии. Открытые данные о лицах, причастных к похищению, и исполнителях убийства, отсутствуют, хотя ими располагают правозащитные НКО и правоохранительные органы Грузии".
В августе 2025 года в Санкт-Петербурге совершили покушение на убийство однополой пары. "Мотив следует из слов потерпевших и лица, совершившего покушение. Уголовное дело возбуждено, решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому", – рассказали в "Выходе".
Северный Кавказ: трансграничное насилие
Среди напрямую опрошенных исследователями только чуть более одного процента сообщили о том, что живут на Северном Кавказе – то есть из региона в опросе смогли принять участие немногим больше 60 человек. Респонденты из этой части России чаще других говорят о закрытости. Треть опрошенных отвечают, что их окружают гомофобные и трансфобные люди. 28% сообщили о проблемах из-за своей ориентации или идентичности при поиске работы и учебы. С давлением на работе или по месту учебы сталкивались 44% опрошенных с Северного Кавказа, треть респондентов из региона получали угрозы физическим насилием.
При этом правозащитники отмечают, что им удалось собрать большой корпус данных о положении ЛГБТК-персон на Северном Кавказе, так как многие жители региона обращаются за помощью из-за своей ориентации или идентичности. Среди особенностей региона правозащитники выделяют принуждение к конверсионной терапии (родственники пытаются "исправить" ЛГБТК-людей, приводя их к мулле или отправляя в реабилитационные центры), а также особая форма "доноса": задерживая гомосексуального человека, силовики заставляют его назвать всех знакомых ему ЛГБТК-людей – и приходят уже к ним.
"Донос у нас чаще всего фигурирует как под пытками данные показания на другого человека, – рассказала авторам доклада правозащитница из организации СК SOS Люся Штейн. – Это задержания по цепочке, когда на подставном свидании, допустим, человека ловят и потом вынуждают его сообщить, с кем он встречался или о ком ему известно. Или его заставляют участвовать, как наживку условно, в этих подставных свиданиях. Чтобы намеренно кто-то на кого-то доносил среди родственников… скорее, так не происходит, потому что это позор семьи, который обычно самостоятельно не выносится никуда, а решается внутри семьи".
Важная новая тенденция 2025 года, на которую обращает внимание Штейн, – выход насилия в отношении людей с Северного Кавказа за пределы региона и даже страны:
"С обеспечением безопасности за границей тоже достаточно проблемно, и вот у нас было в прошлом году, получается, два убийства женщин. В Грузии женщину похитили, убили в Чечне, вторую женщину убили в Армении. Мы считаем это именно трансграничными преследованиями и ведем об этом диалог с этими странами. Потому что власти этих стран к этому относятся как к каким-то внутрисемейным или диаспоральным беженским разборкам, а тут важно понимать, как это устроено. По сути актором преследования является государство, потому что это не какая-то самодеятельность частных лиц, это власти чеченские, как минимум, призывают, подстрекают, а то и являются заказчиками таких преследований, особенно женщин-беглянок с Северного Кавказа, и есть системность, то есть это последовательная политика властей".
Шантаж и доносы
Один процент опрошенных со всей России сообщили, что им известно о реально написанном на них доносе из-за ориентации или связанного с ЛГБТК контента – это 69 человек. Чаще всего обращения направлялись в полицию, об этом сообщили 35% пострадавших. Также упоминались доносы известным политическим фигурам (22%). В 9% случаев доносы писали в прокуратуру, еще в 9% случаев – в ФСБ, в 7% – в Следственный комитет. По 4% респондентов рассказали, что на них жаловались в Минюст и Роскомнадзор. Почти треть опрошенных (29%) не знают, в какие именно органы на них написали донос, а 23% указали другие инстанции.
Последствия доносов варьируются – от удаления контента или беседы в полиции до реального дела, в том числе уголовного. Семь человек рассказали о возбужденных против них административных делах после доносов, пятеро – об уголовных. Четверых человек привлекли к административной ответственности в виде штрафа или ареста.
Но еще чаще, чем пишут реальные доносы, людям угрожают доносами из-за их ориентации, рассказала исследователям ЛГБТ-активистка с Дальнего Востока Регина Дзугкоева: "Уже сами родственники и друзья друг друга шантажируют, вымогают деньги, потому что уверены, что этот человек никуда не пойдет, потому что он напуган, и вот таких случаев стало прямо очень много".
Это же подтверждают опрошенные. "Родная мать. Просто пока мы ссорились, решила, что будет очень уместно начать мне угрожать доносом, если я не сделаю так, как она считает правильным", – рассказал 19-летний бисексуал из Самарской области. "Напарник хотел донести начальству, что я пристаю к детям (это неправда), когда я на него накричала из-за того, что он вместо работы сидел в "ТикТоке". И заодно рассказать, что лесбиянка работает с детьми", – сообщила 33-летняя жительница Нижегородской области. "Угрожали доносом в МВД с фиксацией переписки и фотографий, пытаясь вымогать деньги после знакомства в интернете", – рассказал 24-летний бисексуал из Санкт-Петербурга.
Группа "Выход" отдельно отмечает такое явление как публичный донос: "Например, кто-то пишет призыв, чтобы правоохранительные органы что-то проверили. Как показывает наш мониторинг, публичные доносы стали более распространены, чем непубличные. У нас в мониторинге за 2025 год зафиксировано 20 публичных доносов о пропаганде или экстремизме. И всего девять непубличных".
Связанные с ориентацией или гендерной принадлежностью угрозы дополнительно звучат и от сотрудников силовых структур, и в военкоматах.
"Было дело, что в военкомате меня заставляли подписать контракт и отправиться на СВО, – рассказал 20-летний гомосексуал из Подмосковья. – В военкомате постоянно упрекали меня в том, что я гей, говорили, что я должен там умереть. Это было в марте этого года".
45-летний пансексуал из Калининградской области рассказал, что ему угрожали дополнительными проблемами из-за ориентации сотрудники ФСБ – когда пришли с обыском по другому доносу: "Донос касался антивоенной позиции, а ориентация и угрозы, связанные с ней, возникли уже когда каратели из ФСБ были у меня дома". После обыска мужчина уехал в Армению.
Самые уязвимые – трансперсоны и подростки
Трансгендерные люди наиболее финансово уязвимы из всех ЛГБТК-людей в России, показало исследование. Среди них выше доля тех, кто живет в состоянии крайней бедности или может позволить себе тратить деньги только на еду, ниже процент имеющих постоянный источник дохода, и выше процент тех, кто финансово зависит от родных, партнеров или друзей. "Респонденты [из числа трансгендерных людей] часто рассказывают об отказах при попытке устроиться на более высокооплачиваемую работу и о необходимости соглашаться на временные или низкооплачиваемые подработки. Ситуацию осложняют расходы, связанные с медицинской помощью и переходом, а также проблемы с документами, которые могут становиться формальным основанием для отказа в трудоустройстве", – говорят правозащитники.
При устройстве на работу или поступлении на учебу с трудностями из-за гендерной идентичности сталкивались 37% опрошенных трансгендерных людей.
Трансгендерный переход в России запретили на полгода раньше, чем объявили ЛГБТ-движение экстремистским: это произошло летом 2023 года. Последствия – от путаницы в документах и связанной с ней дискриминации до невозможности получить медицинскую помощь – трансгендерные персоны продолжают ощущать. "Был на гормонотерапии, но не успел сменить документы до запрета. Из-за этого крайне тяжело найти хорошее рабочее место из-за противоречивой внешности и голоса с паспортом", – рассказал исследователям 25-летний трансгендерный мужчина из Санкт-Петербурга.
29% трансгендерных людей сталкивались с дискриминацией со стороны врачей, 13% – с отказом от медицинской помощи. Это произошло с 44-летней трансгендерной женщиной из Архангельской области: ее отказались госпитализировать после инсульта. "Они не могли решить, в какую палату меня положить. В мужскую, согласно документам, не захотели из-за того, что я внешне – обычная женщина, сказали, что будут ругаться мужики, в женскую тоже не положили, так как паспорт мужской, побоялись проверки. И просто выгнали. Сейчас у меня тяжелые последствия, я лечилась сама по интернету, делая себе уколы и таблетки", – рассказала участница исследования.
57% опрошенных трансгендерных персон признались, что хотя бы раз отказывались от похода к врачу, так как боялись дискриминации.
Среди всех принявших участие в опросе 12% – это люди младше 18 лет (около 720 человек). Они также чрезвычайно уязвимы – из-за зависимости от взрослых и растущей информационной изоляции, говорят правозащитники.
"Они значительно чаще сталкиваются с физическим насилием, угрозами, онлайн-преследованиями, сексуализированным и домашним насилием, а также с порчей имущества. Школьная среда и зависимость от семьи делают их особенно подверженными систематическому давлению, травле и авторитарному контролю. При этом в 2025 году по отдельным видам насилия среди подростков фиксируется снижение, однако оно не меняет общей картины высокой уязвимости этой группы", – говорят авторы исследования.
Так, 56% опрошенных ЛГБТК-подростков рассказали, что никто из родных не знает об их ориентации. 55% сообщили, что столкнулись с давлением в своем образовательном учреждении. 12% несовершеннолетних рассказали, что из-за ориентации или гендерной идентичности столкнулись с физическим насилием (это в два раза чаще, чем участники опроса в среднем).
Из-за репрессивных законов и цензуры, направленной против ЛГБТК-контента, подросткам в России становится сложнее найти информацию о том, что с ними происходит, и это усугубляет изоляцию и психологические проблемы, говорит журналистка Мария Лацинская:
"Им очень нужен контент, им очень нужно быть частью комьюнити, им очень нужно почувствовать, что с ними все нормально, они не одиноки, что есть куча таких же людей, как они. И мне кажется, вот по кому действительно очень сильно ударили все эти законы, – это по квир-подросткам. Потому что мы, люди, которые пожили в десятые годы, а кто-то еще в нулевые, в девяностые, мы застали какую-то нормальную эпоху; неидеальную, понятно, что гомофобия всегда была, понятно, что у нас не было прав, браков и парадов, всего остального. Но нас не считали уголовниками. И это уже, в общем-то, было неплохо. А они выросли и оказались в ситуации, когда на первый взгляд им [ЛГБТ-подросткам] некуда обратиться, некуда пойти, им не с кем поговорить, им нечего прочитать. На самом деле, конечно, это все есть, но им надо приложить усилия, чтобы это найти".
Неожиданной тенденцией, зафиксированной на фоне этой мрачной статистики, стал рост случаев поддержки ЛГБТК-подростков со стороны родителей и родственников, рассказывают юристы "Выхода":
"В этом году стало больше обращений не от ЛГБТ-персон, а от людей, которые как-то с ними связаны. Встречаются обращения от родителей ЛГБТ+ людей, как подростков, так и уже взрослых детей. Сестры-братья, какие-то люди, которые непосредственно с ними связаны и которые пытаются как-то обезопасить своих близких от государства. Или от давления со стороны частных лиц. Это довольно интересно, это очень приятно видеть на самом деле. Уникальный кейс был в этом году. Когда родители своему трансгендерному ребенку сменили имя. Они обращались к нам для того, чтобы дальнейшие действия планировать. Они жаловались, что все равно ребенок сталкивается с буллингом в школе".