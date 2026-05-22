От шока – к "рутине" репрессий. Доклад о жизни ЛГБТК-людей в России

Правозащитные организации – группа "Выход" и фонд "Сфера" – провели исследование положения ЛГБТК+ людей в России в 2025 году. С помощью анкетирования они опросили 6124 человека, большинство из которых живет в России (из всех опрошенных только 226 эмигрировали). Возраст отвечавших на вопросы – от 12 до 79 лет, но большинство респондентов составляют молодые люди (средний возраст – около 25 лет). Почти половина участников исследования (44%) живут в Москве и Санкт-Петербурге. Главный вывод, к которому пришли правозащитники: в России ЛГБТК-люди подвергаются репрессиям и дискриминации уже не только за высказывание, но и за саму идентичность. "Мне кажется, что основная проблема – это рутинизация катастрофы. То есть то, что было ужасом в первые, может быть, год-два, теперь это, так сказать, более-менее рутинизированная катастрофа, как и война", – говорит о жизни ЛГБТК-персон в 2025 году исследователь Дмитрий Дубровский. Несуществующее международное ЛГБТ-движение признано в России экстремистским, а любое положительное или нейтральное высказывание о гомосексуальности или трансгендерности трактуется властями как "пропаганда ЛГБТ". Следствием этого становится растущая закрытость квир-сообщества и отдельных людей. "Живешь как в типичном романе-антиутопии, тревожность настолько высокая, что я трижды сворачивала этот вопрос со страхом, что за мной уже выехали. Я не могу спокойно читать книги, говорить, снимать контент, будущее кажется безнадежным", – рассказала одна из участниц исследования, 18-летняя гомосексуальная девушка из Оренбургской области. Люди реже сообщают кому бы то ни было о своей ориентации, боятся ходить на свидания, получают угрозы от знакомых и незнакомых людей, что те донесут на них в полицию. О главном из доклада правозащитников рассказывает телеканал Настоящее Время. Главные цифры доклада 94% опрошенных скрывают свою идентичность в разговорах, переписке и поведении;

скрывают свою идентичность в разговорах, переписке и поведении; 41% участников исследования сообщили, что подвергались насилию или угрозе насилием из-за своей идентичности;

сообщили, что подвергались насилию или угрозе насилием из-за своей идентичности; 57% опрошенных трансгендерных людей отказывались от медицинской помощи, боясь дискриминации;

отказывались от медицинской помощи, боясь дискриминации; 6 приговоров вынесено в 2025 году по уголовным делам об "ЛГБТ-экстремизме";

вынесено в 2025 году по уголовным делам об "ЛГБТ-экстремизме"; не менее 7 тяжких преступлений против ЛГБТК-персон, в том числе 3 убийства совершено в России в 2025 году. Уголовные дела Правозащитники рассказывают о шести приговорах по статьям об "ЛГБТ-экстремизме" (статья 282.2 УК РФ) в 2025 году. Первый вынесли в феврале 2025 года: осужденному, который уже сидел в колонии строгого режима, добавили к сроку 6 лет за то, что он якобы пытался "вовлекать" других заключенных в деятельность "движения ЛГБТ". Детали приговора неизвестны, но юристы "Выхода" предполагают, что мужчину осудили за сам факт идентичности – то есть за то, что другим известно о его гомосексуальности: "Он отбывает наказание за какие-то сексуализированные действия в отношении несовершеннолетних. То есть понятно, что его статус в местах лишения свободы не такой, что он может навязывать какую-то идеологию окружающим". В сентябре 2025 года мужчину по имени Павел Иванюк приговорили к двум годам условно: он оставлял комментарии в группе о правах ЛГБТК-людей и организовал встречи у себя дома. Преследование за эти встречи даже по нынешнему российскому закону это чересчур, говорит юристка "Выхода": "С призывами все еще более или менее понятно, но организация у себя дома встречи – это абсолютно частное действие. Это воспроизводит модель расширительного правоприменения". Другому осужденному за комментарии в телеграме назначили реальный срок – в декабре 2025 года приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Суд решил, что распространяемые в комментариях идеи "не соответствуют духовно-нравственным ценностям российского общества". В марте 2025 года в Ульяновской области мужчину по имени Илья Журавлев судили за понуждение подчиненного своего пола к действиям сексуального характера (статья 133 УК) и добавили обвинение в участии в деятельности экстремистской организации – "международного движения ЛГБТ". В итоге именно по этой статье он получил более суровое наказание, рассказали Настоящему Времени юристы группы "Выход": "Он получил именно за участие в деятельности экстремистской организации два с чем-то года, остальное по статье 133 УК РФ – всего 3 года лишения свободы и компенсацию потерпевшему". Одним из осужденных по "экстремистской" статье стал погибший в СИЗО Андрей Котов – в ноябре 2025 ему вынесли обвинительный приговор за организацию туристических поездок для геев и прекратили дело в связи со смертью обвиняемого. Статья о "вовлечении в деятельность экстремистской организации" вменялась и активистке Саше Казанцевой: ее судили по нескольким политическим статьям, и в декабре 2025 года заочно приговорили к 9 годам колонии.

Всего же речь идет уже о десятках людей, которых преследовали или преследуют по уголовным делам по статьям против ЛГБТ, в первую очередь – по экстремистским, рассказали Настоящему Времени в группе "Выход". С 2024 года завели 19 уголовных дел за "экстремизм", связанный с "движением-ЛГБТ". По шести перечисленным выше вынесли приговоры в 2025-м, еще по двум – в 2026 году: руководителя ЛГБТ-инициативы "Ирида" Артема Фокина оштрафовали на 450 тысяч рублей, а владелицу ночного клуба "Точка" в Чите приговорили к 4 годам реального лишения свободы за организацию вечеринок. Еще 11 уголовных дел продолжают расследоваться: "По ним обвиняются в Оренбурге – трое; в Кирове, по нашим данным, – трое; в Воронеже – двое. В Москве по делу "Эксмо" минимум трое обвиняемых, о том, появились ли новые после обысков уже в 2026 году, достоверной информации нет. Ярославская область – один человек, Омск – один, Калининград – пятеро, Ульяновск – трое, Астрахань – трое. Карачаево-Черкесия – точно один, но потенциально еще 15 человек. По ним решение о привлечении именно по статье 282.2 сейчас принимается". "Это только дела по экстремизму, без учета преследований ЛГБТ-активистов за неисполнение обязанностей "иностранных агентов", избирательного применения к гомосексуальным мужчинам статьи 242 УК РФ (распространение порнографии) за интимный обмен фотографиями между собой; и без учета преследования по 148-й статье (оскорбление чувств верующих) в связи с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью", – добавили в группе "Выход". Убийства и покушения Правозащитники установили, что в 2025 году против ЛГБТК-персон в России совершили семь тяжких преступлений на почве ненависти, в числе которых три убийства и одно покушение. В марте 2025 года в Санкт-Петербурге была убита трансгендерная женщина. Обвиняемому вынесли приговор – 11 лет лишения свободы. В июле 2025 года убийство было совершено в поселке Карачай в Карачаево-Черкесии. "Убийство произошло, со слов обвиняемого, в связи с тем, что убитый предложил ему вступить в гомосексуальную связь. Дело возбуждено, приговор неизвестен", – сообщили Настоящему Времени в группе "Выход". В ноябре 2025 года в Чечне убили Алию Оздамирову. "Мотив убийства следует из того, что ее преследование семьей изначально было связано с ее сексуальной ориентацией, – говорят юристы "Выхода". – Она выехала из Чечни в Грузию, была оттуда похищена членами семьи, привезена в Чечню и убита. Уголовное дело в РФ не возбуждено. Причина смерти врачом не устанавливалась. Уголовное дело возбуждено в Грузии. Открытые данные о лицах, причастных к похищению, и исполнителях убийства, отсутствуют, хотя ими располагают правозащитные НКО и правоохранительные органы Грузии". В августе 2025 года в Санкт-Петербурге совершили покушение на убийство однополой пары. "Мотив следует из слов потерпевших и лица, совершившего покушение. Уголовное дело возбуждено, решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера к обвиняемому", – рассказали в "Выходе". Северный Кавказ: трансграничное насилие Среди напрямую опрошенных исследователями только чуть более одного процента сообщили о том, что живут на Северном Кавказе – то есть из региона в опросе смогли принять участие немногим больше 60 человек. Респонденты из этой части России чаще других говорят о закрытости. Треть опрошенных отвечают, что их окружают гомофобные и трансфобные люди. 28% сообщили о проблемах из-за своей ориентации или идентичности при поиске работы и учебы. С давлением на работе или по месту учебы сталкивались 44% опрошенных с Северного Кавказа, треть респондентов из региона получали угрозы физическим насилием. При этом правозащитники отмечают, что им удалось собрать большой корпус данных о положении ЛГБТК-персон на Северном Кавказе, так как многие жители региона обращаются за помощью из-за своей ориентации или идентичности. Среди особенностей региона правозащитники выделяют принуждение к конверсионной терапии (родственники пытаются "исправить" ЛГБТК-людей, приводя их к мулле или отправляя в реабилитационные центры), а также особая форма "доноса": задерживая гомосексуального человека, силовики заставляют его назвать всех знакомых ему ЛГБТК-людей – и приходят уже к ним. "Донос у нас чаще всего фигурирует как под пытками данные показания на другого человека, – рассказала авторам доклада правозащитница из организации СК SOS Люся Штейн. – Это задержания по цепочке, когда на подставном свидании, допустим, человека ловят и потом вынуждают его сообщить, с кем он встречался или о ком ему известно. Или его заставляют участвовать, как наживку условно, в этих подставных свиданиях. Чтобы намеренно кто-то на кого-то доносил среди родственников… скорее, так не происходит, потому что это позор семьи, который обычно самостоятельно не выносится никуда, а решается внутри семьи".

Важная новая тенденция 2025 года, на которую обращает внимание Штейн, – выход насилия в отношении людей с Северного Кавказа за пределы региона и даже страны: "С обеспечением безопасности за границей тоже достаточно проблемно, и вот у нас было в прошлом году, получается, два убийства женщин. В Грузии женщину похитили, убили в Чечне, вторую женщину убили в Армении. Мы считаем это именно трансграничными преследованиями и ведем об этом диалог с этими странами. Потому что власти этих стран к этому относятся как к каким-то внутрисемейным или диаспоральным беженским разборкам, а тут важно понимать, как это устроено. По сути актором преследования является государство, потому что это не какая-то самодеятельность частных лиц, это власти чеченские, как минимум, призывают, подстрекают, а то и являются заказчиками таких преследований, особенно женщин-беглянок с Северного Кавказа, и есть системность, то есть это последовательная политика властей". Шантаж и доносы Один процент опрошенных со всей России сообщили, что им известно о реально написанном на них доносе из-за ориентации или связанного с ЛГБТК контента – это 69 человек. Чаще всего обращения направлялись в полицию, об этом сообщили 35% пострадавших. Также упоминались доносы известным политическим фигурам (22%). В 9% случаев доносы писали в прокуратуру, еще в 9% случаев – в ФСБ, в 7% – в Следственный комитет. По 4% респондентов рассказали, что на них жаловались в Минюст и Роскомнадзор. Почти треть опрошенных (29%) не знают, в какие именно органы на них написали донос, а 23% указали другие инстанции. Последствия доносов варьируются – от удаления контента или беседы в полиции до реального дела, в том числе уголовного. Семь человек рассказали о возбужденных против них административных делах после доносов, пятеро – об уголовных. Четверых человек привлекли к административной ответственности в виде штрафа или ареста.

Но еще чаще, чем пишут реальные доносы, людям угрожают доносами из-за их ориентации, рассказала исследователям ЛГБТ-активистка с Дальнего Востока Регина Дзугкоева: "Уже сами родственники и друзья друг друга шантажируют, вымогают деньги, потому что уверены, что этот человек никуда не пойдет, потому что он напуган, и вот таких случаев стало прямо очень много". Это же подтверждают опрошенные. "Родная мать. Просто пока мы ссорились, решила, что будет очень уместно начать мне угрожать доносом, если я не сделаю так, как она считает правильным", – рассказал 19-летний бисексуал из Самарской области. "Напарник хотел донести начальству, что я пристаю к детям (это неправда), когда я на него накричала из-за того, что он вместо работы сидел в "ТикТоке". И заодно рассказать, что лесбиянка работает с детьми", – сообщила 33-летняя жительница Нижегородской области. "Угрожали доносом в МВД с фиксацией переписки и фотографий, пытаясь вымогать деньги после знакомства в интернете", – рассказал 24-летний бисексуал из Санкт-Петербурга.

Группа "Выход" отдельно отмечает такое явление как публичный донос: "Например, кто-то пишет призыв, чтобы правоохранительные органы что-то проверили. Как показывает наш мониторинг, публичные доносы стали более распространены, чем непубличные. У нас в мониторинге за 2025 год зафиксировано 20 публичных доносов о пропаганде или экстремизме. И всего девять непубличных". Связанные с ориентацией или гендерной принадлежностью угрозы дополнительно звучат и от сотрудников силовых структур, и в военкоматах. "Было дело, что в военкомате меня заставляли подписать контракт и отправиться на СВО, – рассказал 20-летний гомосексуал из Подмосковья. – В военкомате постоянно упрекали меня в том, что я гей, говорили, что я должен там умереть. Это было в марте этого года". 45-летний пансексуал из Калининградской области рассказал, что ему угрожали дополнительными проблемами из-за ориентации сотрудники ФСБ – когда пришли с обыском по другому доносу: "Донос касался антивоенной позиции, а ориентация и угрозы, связанные с ней, возникли уже когда каратели из ФСБ были у меня дома". После обыска мужчина уехал в Армению. Самые уязвимые – трансперсоны и подростки Трансгендерные люди наиболее финансово уязвимы из всех ЛГБТК-людей в России, показало исследование. Среди них выше доля тех, кто живет в состоянии крайней бедности или может позволить себе тратить деньги только на еду, ниже процент имеющих постоянный источник дохода, и выше процент тех, кто финансово зависит от родных, партнеров или друзей. "Респонденты [из числа трансгендерных людей] часто рассказывают об отказах при попытке устроиться на более высокооплачиваемую работу и о необходимости соглашаться на временные или низкооплачиваемые подработки. Ситуацию осложняют расходы, связанные с медицинской помощью и переходом, а также проблемы с документами, которые могут становиться формальным основанием для отказа в трудоустройстве", – говорят правозащитники. При устройстве на работу или поступлении на учебу с трудностями из-за гендерной идентичности сталкивались 37% опрошенных трансгендерных людей. Трансгендерный переход в России запретили на полгода раньше, чем объявили ЛГБТ-движение экстремистским: это произошло летом 2023 года. Последствия – от путаницы в документах и связанной с ней дискриминации до невозможности получить медицинскую помощь – трансгендерные персоны продолжают ощущать. "Был на гормонотерапии, но не успел сменить документы до запрета. Из-за этого крайне тяжело найти хорошее рабочее место из-за противоречивой внешности и голоса с паспортом", – рассказал исследователям 25-летний трансгендерный мужчина из Санкт-Петербурга.

29% трансгендерных людей сталкивались с дискриминацией со стороны врачей, 13% – с отказом от медицинской помощи. Это произошло с 44-летней трансгендерной женщиной из Архангельской области: ее отказались госпитализировать после инсульта. "Они не могли решить, в какую палату меня положить. В мужскую, согласно документам, не захотели из-за того, что я внешне – обычная женщина, сказали, что будут ругаться мужики, в женскую тоже не положили, так как паспорт мужской, побоялись проверки. И просто выгнали. Сейчас у меня тяжелые последствия, я лечилась сама по интернету, делая себе уколы и таблетки", – рассказала участница исследования. 57% опрошенных трансгендерных персон признались, что хотя бы раз отказывались от похода к врачу, так как боялись дискриминации. Среди всех принявших участие в опросе 12% – это люди младше 18 лет (около 720 человек). Они также чрезвычайно уязвимы – из-за зависимости от взрослых и растущей информационной изоляции, говорят правозащитники. "Они значительно чаще сталкиваются с физическим насилием, угрозами, онлайн-преследованиями, сексуализированным и домашним насилием, а также с порчей имущества. Школьная среда и зависимость от семьи делают их особенно подверженными систематическому давлению, травле и авторитарному контролю. При этом в 2025 году по отдельным видам насилия среди подростков фиксируется снижение, однако оно не меняет общей картины высокой уязвимости этой группы", – говорят авторы исследования. Так, 56% опрошенных ЛГБТК-подростков рассказали, что никто из родных не знает об их ориентации. 55% сообщили, что столкнулись с давлением в своем образовательном учреждении. 12% несовершеннолетних рассказали, что из-за ориентации или гендерной идентичности столкнулись с физическим насилием (это в два раза чаще, чем участники опроса в среднем).