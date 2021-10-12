От Telegram требуют ограничить канал основателя "Мужского государства"

Магазины приложений AppStore и Google Play потребовали от мессенджера Telegram ограничить на их платформах доступ к каналу основателя "Мужского государства" Владислава Позднякова. Об этом сообщил сам Поздняков. Информацию также подтвердил близкий к мессенджеру источник "Медиазоны" (признана российскими властями иноагентом).

Поздняков опубликовал скриншоты переписки с техподдержкой Telegram. В ней представитель мессенджера сообщил, что AppStore и Google Play пожаловались на канал основателя "Мужского государства". Магазины приложений считают, что там "распространяются материалы, дискриминирующие людей по признаку их сексуальной ориентации". Представитель Telegram заявил, что мессенджер "с большой вероятностью" удовлетворит требования AppStore и Google Play.

Это не означает, что канал обязательно будет заблокирован. Возможно, он будет недоступен только для пользователей, скачавших мессенджер из официальных магазинов Apple и Google.

Ранее Нижегородская областная прокуратура подала иск в областной суд с требованием запретить незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство". На каких основаниях ведомство требует запрета - пока не известно. В качестве ответчиков в карточке дела указаны основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков, который находится за границей, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

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