Отец оппозиционного чеченского блогера записал видеообращение к сыну

Отец живущего в Турции оппозиционного блогера Хасана Халитова Гани Халитов записал видеообращение к сыну. Оно было опубликовано в инстаграме депутата чеченского парламента Магомеда Ханбиева. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Отец Халитова потребовал от своего сына прекратить "говорить ерунду" и заявил, что тот стал для него врагом. "Ты выступил против меня и не делаешь того, что я говорю. И не только я, но и другие, кто просит тебя", – говорит на видео родитель блогера.

По словам Гани Халитова, слова его сына о задержании родителей и родственников правоохранительными органами Чечни – "неправда". Он предполагает, что Хасана Халитова могут заставлять так говорить. В своем обращении отец блогера заявляет, что готов заставить сына замолчать, убив его, раз он не может остановиться сам.

Несколько дней назад Хасан Халитов записал аудиообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. В нём он называет его "гнидой", "главным шайтаном Кавказа" и "ублюдком", а также предлагает ему уехать в Кремль, "подметать и жить на кухне у Путина".

Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация 9 октября задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. Среди них – четверо граждан России, гражданин Узбекистана и Украины. Следствие считает, что они готовили нападение на живущих в Турции чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие. В числе потенциальных жертв был и Хасан Халитов.

В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.