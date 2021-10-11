В Турции задержан россиянин, готовивший покушение на критика Кадырова

Представители чеченской диаспоры в Турции заявляют, что задержанный ранее турецкими полицейскими россиянин, мог быть связан с заказными убийствами критиков главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на чеченского оппозиционного блогера Хасана Халитова.

Представитель чеченской диаспоры заявил, что задержанного зовут Беслан, а его второе имя - Изнаур. Ранее про него уже писали в чеченском телеграм-канале Security Turkey. Этот канал создан выходцами из Чечни, чтобы противодействовать "кадыровцам" и сотрудникам российских спецслужб. По словам Халитова, он знаком с Бесланом через Васанбека Бокова, арестованного в Грузии за подготовку заказного убийства.

"Боков (настоящее имя - Магомед Гуциев. - Прим.ред.) в месяц Рамадан пригласил меня к себе домой и там познакомил меня с Бесланом через видеосвязь. Меня удивило, что этот Беслан хвастался знакомством с "Патриотом" (Абузайд Висмурадов, вице-премьер Чеченской республики. – Прим.ред.).", – сообщил блогер.

Халитов утверждает, что задержанный в Турции россиянин предлагал деньги за сведения о нем и связан с властями Чечни. Эту информацию подтверждает близкий к чеченской диаспорой в Стамбуле источник Кавказ.Реалии. Официальных комментариев от правоохранительных органов Турции пока не поступало. По словам Халитова, ему сообщили, что за его голову предполагаемому киллеру обещали триста тысяч долларов. Блогер выразил готовность сотрудничать с полицией и дать показания.

Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация 9 октября задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. Среди них – один россиянин. У них изъято оружие и патроны, в том числе пистолет с лазерным целеуказателем и глушителем.

В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.

В 2016 году в Турции по подозрению в убийстве были задержаны россияне Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Согласно приговору местного суда, они причастны к убийству на территории страны семерых чеченцев – сторонников независимости республики. Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. В 2018 году россияне были выданы на родину. Предположительно – в обмен на помилование осуждённых в аннексированном Крыму сопредседателей признанного в России экстремистской организацией Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.