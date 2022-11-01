Отказавшийся воевать петербуржец сбежал и написал явку с повинной

Мобилизованный на войну в Украине житель Санкт-Петербурга Кирилл Березин, которому суд отказал в праве на альтернативную службу, уехал из воинской части в Белгородской области, где ему угрожали физической расправой и написал явку с повинной в Следственный комитет. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Кирилл Березин был мобилизован в конце сентября. В первый же день он подал заявление о желании проходить альтернативную гражданскую службу по пацифистским убеждениям - он отказывался брать в руки оружие. Призывная комиссия ответила отказом, Березин обратился в суд. 18 октября Невский районный суд отказал ему в праве на альтернативную службу.
Кирилл Березин находился в войсковой части в поселке Хохлово в Белгородской области. Он жаловался на неуставные отношения в части, например, сообщал о том, что командир части полковник Анатолий Смердов обещал ему "выбить зубы", "стукнуть прикладом по голове" и "посадить в яму".
25 октября мобилизованным сообщили, что они переезжают. Куда именно, не уточнялось, но Березин предположил, что их могут отвезти в зону боевых действий в Украине. Поскольку они могли свободно покидать лагерь, он оставил форму и рюкзак в палатке, взял паспорт и военный билет и уехал в Петербург на такси. Дорога заняла 22 часа.
По закону, если военнослужащий отсутствует в части не более двух дней, к уголовной ответственности его привлечь нельзя. Однако в конце сентября в Уголовный кодекс России были внесены новые статьи, связанные с преступлениями, совершенными во время мобилизации. В частности, за побег из части может грозить до 5 лет лишения свободы.
Приехав в Петербург, Березин по совету адвоката написал явку с повинной в Следственный комитет. В заявлении он указал, что был вынужден покинуть воинскую часть из-за опасений за свою жизнь после угроз командира Анатолия Смердова. Березин потребовал привлечь того к уголовной ответственности по трем статьям - об угрозе убийством, злоупотреблении полномочиями и их превышении.
На время проверки следователь отправил Кирилла Березина в воинскую часть в Петербурге.
- Мобилизация в России началась 21 сентября. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. По его словам, по повесткам призвали 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже направлены на передовую, 218 тысяч проходят обучение.
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