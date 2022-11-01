Отказавшийся воевать петербуржец сбежал и написал явку с повинной

Мобилизованный на войну в Украине житель Санкт-Петербурга Кирилл Березин, которому суд отказал в праве на альтернативную службу, уехал из воинской части в Белгородской области, где ему угрожали физической расправой и написал явку с повинной в Следственный комитет. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Кирилл Березин был мобилизован в конце сентября. В первый же день он подал заявление о желании проходить альтернативную гражданскую службу по пацифистским убеждениям - он отказывался брать в руки оружие. Призывная комиссия ответила отказом, Березин обратился в суд. 18 октября Невский районный суд отказал ему в праве на альтернативную службу.

Кирилл Березин находился в войсковой части в поселке Хохлово в Белгородской области. Он жаловался на неуставные отношения в части, например, сообщал о том, что командир части полковник Анатолий Смердов обещал ему "выбить зубы", "стукнуть прикладом по голове" и "посадить в яму".

25 октября мобилизованным сообщили, что они переезжают. Куда именно, не уточнялось, но Березин предположил, что их могут отвезти в зону боевых действий в Украине. Поскольку они могли свободно покидать лагерь, он оставил форму и рюкзак в палатке, взял паспорт и военный билет и уехал в Петербург на такси. Дорога заняла 22 часа.

По закону, если военнослужащий отсутствует в части не более двух дней, к уголовной ответственности его привлечь нельзя. Однако в конце сентября в Уголовный кодекс России были внесены новые статьи, связанные с преступлениями, совершенными во время мобилизации. В частности, за побег из части может грозить до 5 лет лишения свободы.

Приехав в Петербург, Березин по совету адвоката написал явку с повинной в Следственный комитет. В заявлении он указал, что был вынужден покинуть воинскую часть из-за опасений за свою жизнь после угроз командира Анатолия Смердова. Березин потребовал привлечь того к уголовной ответственности по трем статьям - об угрозе убийством, злоупотреблении полномочиями и их превышении.

На время проверки следователь отправил Кирилла Березина в воинскую часть в Петербурге.