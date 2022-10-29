Мобилизованный решил найти жену, чтобы отдать ей деньги за свою смерть

Мобилизованный из Кемеровской области опубликовал во "ВКонтакте" объявление о поиске жены, чтобы она получила страховые выплаты в случае его смерти на войне в Украине. Историю рассказывает издание "Новый Омск".

"Отдавать страховые выплаты в непонятные фонды я не хочу, хочу отдать своей землячке", – написал 35-летний житель города Белово. Он добавил, что критериев к женщине нет, и попросил оставить номер телефона, чтобы согласовать её приезд в тренировочный центр для мобилизованных.

После нескольких звонков по оставленным номерам автор поста выбрал Надежду, которая растит троих детей. После аварии на "Листвяжной", где работал и автор поста, она осталась без мужа. Надежда подтвердила своё согласие и, по сведениям "Нового Омска", пара уже подала заявку на свадебную церемонию.