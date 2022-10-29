Мобилизованный решил найти жену, чтобы отдать ей деньги за свою смерть

Мобилизованный из Кемеровской области опубликовал во "ВКонтакте" объявление о поиске жены, чтобы она получила страховые выплаты в случае его смерти на войне в Украине. Историю рассказывает издание "Новый Омск".
"Отдавать страховые выплаты в непонятные фонды я не хочу, хочу отдать своей землячке", – написал 35-летний житель города Белово. Он добавил, что критериев к женщине нет, и попросил оставить номер телефона, чтобы согласовать её приезд в тренировочный центр для мобилизованных.
После нескольких звонков по оставленным номерам автор поста выбрал Надежду, которая растит троих детей. После аварии на "Листвяжной", где работал и автор поста, она осталась без мужа. Надежда подтвердила своё согласие и, по сведениям "Нового Омска", пара уже подала заявку на свадебную церемонию.
- В случае смерти мобилизованного его близкие могут получить почти 12,5 миллионов рублей.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
- По подсчётам "Важных историй", за месяц на войне в Украине погибли как минимум 26 мобилизованных россиян. Ещё не менее 19 мобилизованных умерли в учебных центрах, ещё до отправки на фронт. Как минимум трое из них совершили самоубийство.
- 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину о выполнении плана по мобилизации. Указа о её завершении пока нет. Также Шойгу заявил, что дополнительный призыв не планируется – войска будут комплектоваться за счёт контрактников и добровольцев.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.