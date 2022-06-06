"Отнимет хлеб у Арестовича". Соцсети о гражданстве Невзорова

В пятницу в российских СМИ появилась информация, что Александр Невзоров и его жена Лидия попросили и получили украинское гражданство. Информации поверили не все, но вскоре её подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, а затем и сам Невзоров.

Антон Геращенко

Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной

Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации.

23 марта против Александра Невзорова следственный комитет рф возбудил дело за дискредитацию вооружённых сил рф. За то что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе.

Александр Невзоров

Про украинское гражданство. Без лишних слов.

Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику).

Это преступление.

Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить.

Преступник- Россия. Жертва- Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву.

Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора.

Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует.

Я встаю на сторону жертвы.

И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место.

На следующий день о получении украинского гражданства написала и Лидия Невзорова.

Символично, в сотый день войны пришла новость о присуждении нам украинского гражданства.

Хочу поблагодарить Украину, украинский народ, президента Зеленского и всех, кто содействовал этому эпохальному в нашей жизни событию - за доверие. Это честь для меня.

И это большая ответственность. И это крутой поворот судьбы, важность которого я еще просто не успела осознать.

Решение не иметь ничего общего с фашистской Россией было принято в первый день нападения России на Украину. Тогда, когда у нас было еще «все хорошо», а у Украины уже «очень плохо».

Еще не было уголовного дела, розыска, заочного ареста, инагенства, скитания по чужбине, у нас еще не отняли бизнес и не заблокировали счета.

Четкое решение было единогласно принято в нашей семье в тот момент, когда у нас еще был последний шанс сделать выбор- за кого «вписаться» в этой войне.

Думала ли я когда-нибудь, что стану на старости лет гражданкой Украины? Конечно, нет.

В Украине я не была ни разу.

Однако, за 100 дней войны я досконально изучила ее географию по фото разбомбленных городов и полюбила эту страну всем сердцем. И я готова биться за нее при любом раскладе. Ибо на ее стороне - правда.

Сейчас в наш адрес летят громкие обвинения и возгласы «а ей то за какие заслуги!?» Если не понимаете, то просто успокойтесь. Когда-нибудь, время все расставит по своим местам и воздастся каждому по делам его.

Громкие обвинения в адрес Невзорова действительно посыпались тут же, как новость о его новом украинском гражданстве разошлась по СМИ и соцсетям. Обвинения неслись со всех сторон: и от российских "патриотов", и от российских же "либералов" и, главное, от украинцев.

"Патриоты" считают Невзорова предателем и русофобом.

Егор Холмогоров

Мы всё думали - вот эти бомжи, помойки, расчлененка и прочее шизоид секунд, потом война с Церковью, - что это было? А это оказывается это всё была работа на Украину. Чтобы у москалей снижалась самооценка и они капитулировали перед чубатым гопником.

Кристина Потупчик

Наконец Невзоров получил гражданство Украины. «За выдающиеся заслуги» перед страной.

Для интересующихся, такие заслуги - это, видимо, бесконечное число эфиров под названием «Страна смерти», «Могила России», «Агония» и эротические фантазии про Марию Захарову и роту бурятов. И ещё тысячу раз в своих эфирах сказать «Слава Украине» надо было.

Сергей Марков

Получение Невзоровым гражданства Украины это почти уникальный случай чтобы крыса сбежала на тонущий корабль. Это самый популярный анекдот сегодня. Собственно это даже три анекдота.

2. Второй анекдот в том, что Зеленский предоставил Невзорову гражданство за выдающиеся заслуги.

3. Третий анекдот в том, что сейчас многие противники Путина с российским гражданством задумаются, а может тоже получить гражданство Украины? Сразу и из русофобской дискриминации в Европе отползут. И безвиз персональный получат.

4. Так и заканчивается антипутинский путь - поддержкой открыто русофобского антидемократического режима, позора Европы, которым является киевский режим.

Филипп Кольцов

"Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной - Геращенкo"

Ну что сказать - этот взбесившийся фигляр давно шел по пути предательства. Осталось только американское\израильское гражданство и 30 сребреннков получить - и будет полный комплект радостей "Иуды классического".

И вообще, давно хотел сказать вот что: это его бесноватое богоборчество, война с Церковью, маниакально-астенический атеизм и манера наряжаться в духе графа Дракулы - явная тема для профессионального психиатра...специалиста по фрейдистским комплексам. Чувак, вообще-то, учился в духовной семинарии (откуда он был отчислен)....а вот за что? Откуда такая лютая ненависть к священнослужителям? Впечатление такое, что тут какой-то прям болезненно-сексуальный подтекст...ну, предположим, какой-то недобросовестный преподаватель семинарии совратил семинаристишку, а тот и взненавидел в лице этого насильника всю Церковь, христианство как догмат и Россию, как Православную державу. Еще раньше, когда в программе 600 секунд он бегал по грудам свиных туш и копошился в дерьме, мысли о неполной вменяемости этого ...господина буквально напрашивались. Но сейчас, когда этот старый пердун с горящим взглядом и в "красном пальтЕ", на тонких ножках переболевшего рахитом бывшего золотушного ребенка из интеллигентной семьи - пробует перетащить свои маргинальные трупно-некрофильские привычки в наши дни и откровенно пиарится на недозволенном, морально недозволенном, поет Осанну врагам, а теперь и принимает их гражданство, полагаю - все вопросы отпали - это либо псих, либо враг. Ну и поступать с ним нужно, как психом или врагом - в психушке или тюрьме ему место. Кстати, мое глубокое убеждение, что "карательная психиатрия" в СССР была необходимой бесплатной услугой для тогдашней демшизы. Иначе они бы кусать прохожих начали, как этот гражданин в красном пальтЕ, с горящим взглядом ленинградского алкоголика с похмелюги, если б их время от времени не лечили.

Игорь Мальцев

Сегодня в русском телеграме соревнование на тему «Когда для меня умер Невзоров». Из-за того, что поставлена жирная точка в его довольно безобразной карьере – теперь «Глебыч», как ласково называла его молодежь лет 45, теперь еще и гражданин Окраины. А до этого он бегал с автоматом с Рижским ОМОНом и рассказывал, как надо мочить латышей-погранцов, например.

Неважно, кого он там мочил, но, взяв в руки автомат, журналист перестает быть журналистом. Вот и Саша закончился тогда – в 91-м. Думается, рижские власти хорошо зафиксировали этот факт. А потом по спирали – прямиком на «Эхо Москвы», годами читались проповеди с одним и тем же текстом – «вот буквально завтра эта страна распадется, обнищает, погрузится в пучину» и так далее. Когда это один раз произносится – еще можно послушать, но «буквально завтра» растянутое на десятилетия это значит, что Саша тупо отрабатывал повестку, ставшую невероятно скучной.

Он в какой-то момент превратился в Латынину в штанах, корча из себя невероятно образованного человека. Но секрет его «образованности» заключается в прочтении одной-двух книжек в жизни и глубокомысленных, с трудом верифицируемых фразах типа «когда в 2500-м году до нашей эры вавилонский царь (далее следует название десятилитровой бутылки шампанского) подавил восстание (далее следует еще менее произносимое название никогда не существовавшего народа), это было именно, то что сейчас происходит в России». Как шутка - это смешно. Но 100 раз это слушать просто нереально.

С каждым днем он становился все злобней и злобней, все более спесивым и отчего-то решил, что он теперь богатый человек, и свое богатство он заработал своим горбом. Горба никто не видел, а его питерские спонсоры что-то помалкивают. Как актер он смешон – все эти многозначительные позы, трагическое загадочное лицо на сцене социального клуба города Ашкелон перед израильскими пенсионерами.

Его финальный крик в эфире почившего «Эха Москвы» «слава Украине!» за пару дней до закрытия – манифест предателя. Так что ничего удивительного в новом гражданстве Саши. Хотя мы знаем цену его убеждениям, так что, скорей всего, он просто надеется, что местные «бени коломойские» просто помогут ему по своим каналам вытащить из России денег, которые у него тут застряли из-за санкций его же дружков и кумиров против самой России.

Освещение Невзоровым событий в Литве и Латвии в 1991 вспоминает не только Мальцев.

Андрей Санников

Все же преклонение перед "русским миром" в бывших советских республиках неистребимо. Даже не знаю, как это политологически обозначить? Как найти политкорректный термин для БДСМ в журналистике и публицистике.

Читаю удивительное сообщение украинских источников - Александру Невзорову дали украинское гражданство «за выдающиеся заслуги перед страной» - и думаю: наконец-то нашлась страна, которая оценила "выдающиеся заслуги" Невзорова.

А дальше МВД Украины уточняет, что в

России против Невзорова возбудили уголовное дело «за то, что честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе».

Офигеть, подумал я, через каких-то 30 лет он рассказал о зверских убийствах. Я-то помню другое.

Я-то помню и Литву, и Чечню.

Я помню "Наших" Невзорова, воспевавших рижский и вильнюсский ОМОН, убивавший литовцев.

Потом Александр Глебович выразил сожаление, что его объявили за это врагом литовского народа , и клялся в любви Дале Грибаускайте и говорил о ней: "Офигенная совершенно по храбрости, по благородству, по умению вести себя женщина".

Президент Даля, правда, незадолго до этого высказывания тоже восхищалась, но не Невзоровым, а Лукашенко. Потом она передумала, но у них это так принято.

Потом Невзоров сильно не полюбил Чечню и сделал античеченский фильм, или фильмы, я уж не упомню и не услежу за плодовитостью журналиста.

А еще Александр Глебович в 2012 году с удовольствием был доверенным лицом нынешнего военного преступника.

Александр Глебович, конечно, на язык остер и слова правильные находит для осуждения того, что сегодня комильфо осуждать. И по белорусской тематике он неплохо высказывался.

Да и желаю я ему счастливого коротания времени в удобных странах с украинским паспортом, который сегодня уважают за подвиг.

Вот только выдающихся заслуг за ним перед какой-либо страной признать не готов. Хорошо, что от меня и не требуется.

Как-то много развелось "героев", которые внесли весомый вклад в создание диктатур - в России, в Беларуси, - которых сегодня чествуют как борцов с тем, что они сами и создавали.

Так мы из этого чана с дерьмом и не выберемся.

Маша Филимор-Слоним

Про Невзорова! Я всё же не понимаю, как люди легко повелись на него? Ведь еще со времен его знаменитых "600 секунд", садистских и отвратительных по своей жестокости, сделавших любование патологиями и садизмом любимым зрелищем несчастных советских зрителей, уставших от советской пропаганды и клюнувших на эту гнусную приманку, мне было понятно, что он абсолютно беспринципен, что он компромитирует профессиию журналиста, я помню его провокационные постановочные съемки и в Вильнюсе, и в Чечне! Да он и никогда не скрывал, что он совершенно сознательно занимался фейками. Он так и отвечал мне в интервью, которое я делала с ним для своей программы "Четвертая власть" в начале двухтысячных. Тогда он на голубом глазу, ничуть не смущаясь, подтвердил: да, всё было постановочным, вот такой я, циник, да. И сейчас невозможно смотреть на этот дешевый театр нового украинского подданного. Тьфу. А народ-то опять на него ведется. Удивительно!

Олеся Яхно

По поводу украинского гражданства Невзорова

Думала, не писать ничего - реакции в ФБ на тему и так много. Но прямо сейчас я в Вильнюсе, а тут есть и этот контекст вопроса. Так что напишу, коротко.

Допускаю, что идея с украинским гражданством пришла в голову тому, кто посчитал, что так можно позлить Путина. Мол, Невзоров остроумно обсмеивает бункерного (что правда) и в России на него завели дело, да и с Зеленским он, вроде как, лично знаком, а значит - и предоставление ему гражданства Украины здорово потреплет нервы ВВХ. Но тут вот что совершенно не учитывается.

Во-первых, и это главное, настроения внутри украинского общества. Эта война выявляет много всего и на разных уровнях, и дальше - будет больше. Каждый раз придётся соразмерять плюсы и минусы, и что превышает. В данном случае их не то, что не соразмерили, а вообще не учли.

Во-вторых, и это не менее важно, есть взаимосвязанность ситуации Невзорова (безотносительно Украины и России) с другими странами/темами. Например, с событиями в Вильнюсе в январе 1991 года. С рижским и вильнюсским ОМОНом, когда Невзоров, освещая события как журналист был тогда на стороне верных Москве советских силовиков (фильм «Наши»). Казалось бы, давняя история, и сам Невзоров, возможно, сегодня все видит иначе, но технически не уверена, что она разрешена. В интервью BNS в 2011 году Невзоров сказал следующее: «… в Латвии меня ищут, а в Эстонии я "персона нон грата" без права на пересечение границы. Как с этим обстоит дело в Литве, я не знаю, но я подозреваю, что аналогично».

Понимаете? В этом смысле возникает вопрос: зачем именно сейчас надо было предоставлять Невзорову украинское гражданство? Когда ни для него самого, ни для Украины тем более - нет в этом острой необходимости. Невзоров уехал из России, его критика путинского режима остра и точна (с этим никто не спорит), но причём тут украинское гражданство прямо сейчас по ходу войны?

Возможно, я ошибаюсь, но чувствую, что конкуренция за влияние внутри Украины между отдельными группами/ведомствами (пока на уровне инициатив их советников) уже началась. Это не значит, что был какой-то недобрый умысел, нет. Просто в порыве конкуренции совсем не был учтён контекст - внутренний и внешний, и появилась ошибочная инициатива.

Вижу эту ситуацию так.

Припоминают Невзорову и то, что в 2012 он был доверенным лицом Путина, и другие прегрешения.

Соня Кошкина

В эфире наша постоянная рубрика "@б же ж твою мать"!!!

Давайте, давайте навыписываем гражданств "хорошим россиянам".

Они, бедненькие, так страдают, так страдают.

Нужно поддержать.

Дать им возможность уже легально учить нас, украинцев, как Родину любить (вот конкретно Невзоров просто обожает поучать. Более того — он этим зарабатывает).

Теперь по пунктам.

1. Почитайте биографию этого персонажа.

Никакой он не "хороший россиянин", а типичный приспособленец. Типичный. (большой привет представителю Х&йла в 2012. Я уже молчу, что он про Литву говорил). С завышенной самооценкой и манией величия.

2. Любая аргументация типа "это такая информационно-психологическая операция", "это — в хорошем — смысле — наша пропаганда" — полный и абсолютный бред.

3. Чтобы они так раздавали гражданство тем иностранцам, которые сейчас физически воюют за Украину. Или, например, белорусам, которые спасаются от Луки. И, главное, на общих основаниях.

Избирательность? Нет, не слышали.

4. Худшее. Вот такими действиями обесценивается сам институт гражданства. Его значение. Величие. Глубина.

5. Ну и "вишенка на тортик": будучи гражданином, он ещё и на выборах наших сможет голосовать. И нам, повторяю, рассказывать, что хорошо, а что плохо.

За границами Украины "вещать" от имени украинцев.

Пздц, приехали…((

Юлия Пятецкая

Это правда, что Зеленский предоставил Невзорову и его жене гражданство Украины «за выдающиеся заслуги перед нашей страной»? Это у Невзорова заслуги перед Украиной? Да ещё выдающиеся? У бывшего советского телекиллера, автора фильма «Наши», одного из главных идеологов «нашизма» - движухи, из которой позже как раз и вылупились всякие «днр/лнр»? У бывшего доверенного лица путина, который еще в 2012-м собирался спасать «катастрофически разваливающуюся российскую империю», а сегодня спасает Украину? Овсянникову не удалось втащить с мастер-классом по свободе и демократии, так Глебыча втащим со всеми его редкими талантами. На этом узнике совести клейма негде ставить за заслуги, а мы ему - гражданство. Чья это инициатива вообще, кто идейки президенту подбрасывает с узниками совести? Президенту заняться больше нечем в разгар войны? Хоть бы с биографией этого титана духа ознакомился, прежде чем гражданство выписывать. Ну не букет же цветов, не фунт изюма. Когда кончатся уже эти узники совести с рылом в пуху, ну почему Украину никакой опыт ничему не учит. Ну опять и снова

Николай Митрохин

Предоставив украинское гражданское Невзорову Зеленский одним махом обессмыслил всю санкционную политику Запада, не говоря уже о списках "плохих" и "хороших" русских. Если отец художественного стиля русского имперского фашизма (а он так сейчас и говорит "я переболел фашизмом"), фактический соорганизатор вооруженного подполья русских националистов и экспедиций отрядов наемников на локальные войны вне очереди за красивые глаза и сладкие речи получает украинское гражданство (которое россиянину даже живущему и работающему в Украине получить ой как не просто) - то простите, в чём смысл санкционной политики против людей теперь? Ну вот зарабатывал олигарх средней руки или редактор телевидения себе на хлеб в путинской России, с которой все дружили, людоедских передач не снимал, с Путиным не бухал, с питерскими бандитами не дружил, на войны не ездил, ни с телекамерой, ни без - сколько ему надо каяться публично/непублично чтобы получить европейскую визу или украинское гражданство? Или сразу деньгами может возьмете?

О том, что люди, годами живущие в Украине и даже воюющие за её независимость, в отличие от Невзорова гражданство ещё так и не получили, пишут очень многие.

Борис Береза

Кстати, как там дела с получением гражданства тех иностранцев, кто воевал за Украину? Все получили? Нет? А почему? Чем они хуже Невзорова? Или просто надо быть в контакте с помощником Министра МВД?

Александр Нойнец

Александру Невзорову и его супруге Лидии указом Владимира Зеленского было выдано украинское гражданство ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД НАШЕЙ СТРАНОЙ.

Я видел добровольцев из Беларуси, которые бросили дома, семьи, карьеры, и приехали к нам воевать в 2022. Они, в отличие от нас, не могут даже предположить, что попадут в плен. Потому что пленных украинцев обменивают на пленных россиян, а пленных беларусов выдают в Беларусь, где их ожидает судьба хуже, чем смерть.

Я видел россиян, которые воевали с РФ на нашей стороне с 2014 года. При попытке получить гражданство они соснули оглушительного х@&ца от нашей миграционки и прошли сто кругов унижений и отказов.

Надо полагать, заслуги этих людей перед нашей страной выдающимися не являются.

Виктор Майстренко

Невзорову гражданство дали украинское.

Володимир Зеленський , мы тут с семьей 8 лет живем. За Украину, какую считаем нашим домом деремся.

Все 8 лет.

А вот гражданство моим семейным дают периодически на 2 года и забирают. Т.к. моя семья не может в рашку съездить, пару бумаг взять лично, чтоб миграционную службу Украины удовлетворить. Враги ж мы им. И как-то ехать в Мордор я своих не пошле...

8 лет.

При чем 8 лет не просто "пожить" в Украине, а активной борьбы с оккупантами все 8 лет. С весны 2014.

Про " четкую гражданскую позицию" вообще не заикаюсь)))

Может в рамках раздачи "хорошим русским" паспортов рассмотрели б уже до конца вопрос гражданства, не побоюсь этого слова хорощим украинцам?

А то, как-то обидно даже.

Хасуха Магомадов

Проснувшись утром и заглянув в фейсбук, первое что мне пришло в голову, это мысль, лучше бы я не заходил. Вся лента в украинском гражданстве Невзорова.

Интересно, что бойцов из чеченских батальонов Украина чуть не отправила в россию, ещё вчера, а они уже 8 лет воюют против россии.

Ещё интереснее, что украинская власть ещё раз доказала, что я был прав, когда писал, что для многих украинцев история планеты началась с вторжения россии в Украину. До этого ничего не было. Не было других войн, не было преступлений, не было программ и фильмов Невзорова с отрезанными ушами у убитых россиянами чеченцев. Не было восхищённых комментариев Невзорова "подвигами" русского спецназа, держа в руках ожирелья из ушей убитых чеченцев. Много чего ещё "Не было".

Что сказать на это? Молодцы. Верной дорогой идёте...

Андрей Шокотко

Невзорову дали украинское гражданство, что вполне логично. Самые большие проблемы с получениям украинского гражданства были и есть только у тех иностранцев, которые воевали за Украину - по разным причинам они признавались негодными и жили под постоянной угрозой депортации. Невзоров же полностью годный гражданин Украины.

Он один из тех, кто сформировал облик нынешней России.

Невзоров внук генерала МГБ, который боролся в Литве с "лесными братьями". То есть, из хорошей семьи, по меркам постсоветских государств, в том числе Украины, где рулят такие же дети и внуки из очень хороших семей.

Невзоров был членом редакционной коллегии газеты Александра Проханова «День», членом Думы Русского национального собора.

Создал серию репортажей «Наши» о советских и российских оккупантах (Вильнюс, Приднестровье, Нагорный Карабах и др.). В январе 1991 года фильм Невзорова «Наши» о январских событиях в Вильнюсе был показан на Первом канале Центрального телевидения. Фильм героизировал бойцов Вильнюсского ОМОНа, сохранившего верность СССР в то время, когда Литва объявила о своей независимости. В ноябре 1991 года на митинге в Санкт-Петербурге Невзоров провозгласил создание Народно-освободительного движения «Наши».

В качестве российского оккупанта участвовал в ряде локальных вооружённых конфликтов (Приднестровье, Чечня). Снял два фильма о Первой чеченской войне: «Ад» (документальный, 1995) и «Чистилище» (художественный, 1997). Демонстрация по Первому каналу телефильма «Ад» о штурме российскими войсками Грозного вызвала негативную реакцию представителей либеральной общественности, обвинивших создателя картины в предвзятости к чеченцам.

С ноября 2001 по декабрь 2002 года Невзоров был одним из соведущих Михаила Леонтьева в аналитической программе «Другое время» на «Первом канале».

В декабре 2003 года, при Путине, он выиграл выборы в Государственную думу IV созыва в 100-м Всеволожском округе. Помощником депутата Невзорова работал криминальный авторитет Владимир Барсуков.

7 февраля 2012 года Невзоров был внесён в список доверенных лиц Владимира Путина. После антиправославных высказываний Невзорова начальник предвыборного штаба Путина Станислав Говорухин сказал, что было бы правильным решением лишить журналиста статуса доверенного лица. Однако Невзоров остался доверенным лицом и даже агитировал за Путина, назвав его «единственным, кто сможет удержать от катастрофы ежесекундно разваливающуюся империю». В интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь» Невзоров отметил, что легко совмещает своё критическое отношение к Русской православной церкви и поддержку Путина.

Но, в отличие от более тупых пропагандистов, Невзоров всегда держит нос по ветру. Ну а украинский паспорт дает ему возможность спокойно осесть в ЕС.

Ирина Геращенко

Он критикует Кремль? Прекрасно. Смотрите и слушайте, шерьте, комментируйте.

Но у меня один вопрос: какого черта ему дали украинское гражданство? За 600 секунд, без экзамена на знание языка, без единого дня проживания в Украине, создавая проблемы в отношениях с нашими лучшими друзьями — литовцами и эстонцами.

В Украине годами живут тысячи россиян, которые давно приняли решение о неприятии путинского режима. Им некуда возвращаться. Они ведут свою войну с Кремлем — кто на фронте, кто на информационном или юридическом фронте, и с такими же боями получают разрешение на проживание в Украине, которое могут и не продлить. А тут — что это было? И что это делается? Кто следующий хороший русский? Не слишком ли их много в последнее время?

Новость о гражданстве Невзорову предсказуемо рассердила Аркадия Бабченко

Когда мне Порох предложил помощь в получении гражданства, меня… Ну, скажем так - задавила антижаба. Я вот прям физически почувствовал, что я рожей еще не вышел. За какие такие заслуги-то? Ну, да, постики писал. Ну, уехал, да. Ну, месяц ходил с мишенью на спине, дергаясь от каждого громкого звука. Но это было нужно в первую очередь мне, а не Украине. Это мою шкуру спасало СБУ, а не я её. СБУ без меня прожила бы. Я без неё - нет.

Поэтому с какого перепугу я буду лезть вперед очереди, когда есть люди, годами воюющие за Украину, и гражданства так и не получившие.

Что я буду отвечать потом на вопрос: «а какого, собственно, хрена?»

Вот у меня есть дед из Геническа, вот закон - по закону и пойду.

Вперед очереди не полезу.

Каждый раз, читая подобные новости, я ощущаю себя каким-то конченным идиотом. Вот просто обосранным полудурком с ног до головы. Надо было брать бабло у Березовского. Быть Доверенным лицом Путина. Записываться в клипиках этого, бл•дь, Шнура. Совершенно спокойно, в полном комфорте, достатке и благополучии, жить внутри Садового Кольца. Обедать в Жан-Жаках. Писать ролики. И только когда чудовищная ошибка клюнет непосредственно в задницу - только тогда уехать. И получить гражданство Украины.

Из рук самого влиятельного человека по версии журнала «Тайм».

Украинцам, правда, нашлось что припомнить и самому Бабченко.

Таня Адамс

1. Бабченко убивал чеченцев в Чечне. Если через год какой-то мясник из Бучи раскается в содеянном, мы его поймём, простим и задонатим на жизнь? Я лично сильно против.

2. Невзоров - военный преступник в Литве и отец рос.пропаганды. Зеленский даёт ему гражданство за заслуги. Я лично сильно не понимаю его заслуг. Байрактар, рации и бандажи - понимаю. 10к долларов от Ахеджаковой - понимаю. Поп#здеть в Ютубе - не понимаю. Сорян.

Так и победим, да...Забывая, прощая, надеясь на луДшее.

В животном мире необучаемые выбывают из эволюционной гонки. Если вы думаете, что мы как-то пропетляем, не делая выводов из прошлого, у меня для вас плохие новости.

Олег Лекманов

Вопрос о Невзорове это, собственно, вопрос о том, принимаем ли мы зло, которое по каким-то причинам встало на сторону добра, или боимся, что связавшись со злом, добро само перестанет быть добром.

Но не всех эта новость возмутила. Некоторые искренне рады за Невзорова и его жену.

Максим Мирович

Друзья, хорошая новость – Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной.



Спасибо Александру и Лидии за честность и смелость – находясь под уголовным преследованием в путинской России, они продолжали и продолжают писать правду о войне

Леонид Невзлин

Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед Украиной.

«Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», – вот что сам Невзоров написал по этому поводу. Лучше и не скажешь!

Поздравляю Александра и Лидию с получением гражданства Украины, этот прекрасный прецедент!

Понятно, что сейчас ни Невзоров, ни я, например, ни еще много десятков если, не сотен тысяч людей юридически отказаться от гражданства России не можем. Только публично заявить о нежелании быть гражданами путинской страны. Мы были гражданами другой России и долго шли на компромисс, но 24 февраля этого года все изменило. И быть гражданином этой России для меня лично позор и бесчестие.

Быть же гражданином Украины – это высокая награда за позицию, за заслуги, за то, что мы делаем для Украины и против путинской агрессии. Придут времена, и все изменится. Не станет Путина. Россия встанет на демократический путь, и можно будет подумать о возвращении в ее гражданство. Но только не сейчас.

Очень рад и горд за Невзоровых!

Другие призывают не поминать старое.

Юриэль Штерн

Не могу понять как в Украине люди выросшие в Иудео-христианских ценностях напрочь отменяют основную концепцию во всех религиях - возращение к ценностям, то бишь раскаяние.

Какая разница, кто и когда был советником путина 10-20 дет назад.

Главное его выбор СЕГОДНЯ.

Невзоров, Кох, Ходорковский и д.р.

горячо поддерживают Украину и воюют за ее нее на своем фронте. Перестаньте им вспоминать, что было раньше. Цените их за то что они делают сегодня.

Сделать врага - другом и значит убить врага.

Пусть все, кто в россии колеблется - станут врагами путинского фашистского режима. Пусть они ему и всей банде свёрнут шею, а наше армия целой вернётся домой: в Донецк, Луганск и Крым.

Юрий Шевчук (другой, не музыкант)

Капец...Повылазили моралисты, блюстители "чистоты нации" по-украински, знатоки биографии Невзорова и адепты нового модного и безпроигрышного тренда "среди русских (подразумеваются, безусловно, граждане РФ) нет нормальных людей".

Особо рьяные в этом угаре, похоже, готовы переплюнуть роzzийских пропагандистов, льющих с экранов словесный понос, что у нас, в Украине одни "бандеровцы", "нацисты" и прочую бредятину.

Меня прикалывают псевдо- архивариусы и очень глубокомыслящие деятели нашего украинского политикума, упрекающие Невзорова его позицией времен штурма Вильнюсского телецентра. Вам сколько лет было, уважаемые "свидетели секты времен развала СССР"?

Может, кто- то из вас помнит Невзорова времен передачи "600 секунд"?.

А я- помню..Он всегда был безбашенный, наглый, нарванный, циничный, но со своей, уникальной позицией. В 1986-88 годах он опередил, однозначно, в своей нише, всю карманную советскую журналистику, привнеся в неё, абсолютно, новый формат и тренд.

А за все его рассуждения, мысли, оценки и прогнозы которые он, бывший гражданин РФ, озвучивал с начала активной фазы войны, ему не только гражданство Украины надо дать, а и орденом наградить.

Особенно, учитывая доработанное законодательство РФ в плане публичного осуждения "специальной военной операции".

Как в свое время о Штирлице говорил Мюллер:" Если он работал против нас, то он один стоит тысяч наших "мальчиков", отдающих свои жизни на восточном фронте". Кто-то, вообще, из наших политиков и умников новой волны отдает себе отчет: какое количество подписчиков у Невзорова и какой громадный объем информационной контрпропаганды он провел на нашей стороне?

Невзоров- это Месси и Роналду в одном флаконе для нашей информационной войны, которую, я очень верю, мы сможем теперь вести более тонко и изысканно, с присущей ему издёвкой и стебом, гиперболами и афоризмами. И уверен, что КПД от этого экшена будет в разы больше, чем от унылого бреда про 45-ю Чернобаевку, "Привіда Києва" і постоянных фантазий об отсутствии у роzzиян орудия, личного состава и желания воевать.

Так победим!

Слава Украине!

Евгений Прокопишин

Не нужно накидываться на Невзорова за то, что он из россии, особенно сейчас — он всё время с 2014 года на стороне Украины и, главное, у него миллионная аудитория и он сейчас по сути является таким же воином на стороне Украины, как и сотни россиян и белорусов, которые воюют за нес на фронте, но он это делает информационно. Если за ним пойдет хоть десяток россиян — он уже нам этим поможет. Во время войны мы на 100% должны поддерживать ВСЕХ, кто против путлеровского режима, потому что "враг моего врага — мой друг". Поэтому призывают отложить личные симпатии, как минимум до конца войны.

Сергей Шелин

Удивляюсь удивляющимся дарованию украинского гражданства Невзорову. Ведь в старых источниках ясно сказано, что небо на стороне таких решений. Потому что праведники и так вознаграждены своей праведностью и в дополнительных поощрениях не нуждаются. «На небе будет больше радости из-за одного раскаявшегося грешника, чем из-за девяноста девяти праведников, которым не в чем раскаиваться» (Евангелие от Луки 15:7)

Юрий Радухин

Невзорову дали украинское гражданство. Он ненавидит любую власть! Смелый правильный шаг Зе!

Третьи считают предоставление Невзорову украинского гражданства правильным стратегическим шагом.

Магомед Ториев

Тут бурные страдания, претензии к власти, мол как же так Невзорову гражданство дали.

Ну во-первых Невзоров не человек ни разу во всех смыслах этого слова. За ним миллиарды грехов разной степени тяжести. Подлец и мерзавец каких свет конечно видывал.

Но есть одно большое НО!

Невзоров- оружие. Оружие колоссальной убойной силы, который одним словом может размазывать по стенке Скабеевых, Симонян,Кисилевых , Соловьевых вместе Норкиными и прочую пропагандистскую сволочь.

Ну вот есть у человека талант, чтобы вы не говорили. Если бы сегодня стоял выбор открытия канала антирашка и рекрутингом одного Невзорова, то выбор однозначно Невзоров.

Он умеет рвать оркам душу и сердце, ибо знает их.

Да, я считаю, что украинский паспорт должны получать эффективные враги России готовые сражаться за Украину сегодня и лишаться его враги имеющие его, но гадившие Украине все эти годы. Мураевы, Рабиновичи и прочие Шуфричи.

Потому как эта война надолго и нам нужен каждый штык и перо, главное, чтобы они были острыми и эффективными.

Просто запомните - орки сами себя не уконтропупят. У них есть сила и влияние в мире через купленных ими мерзавцев во власти и рядом с ней по всему миру. Поэтому я считаю, что это правильный шаг.

Давид Сакварелидзе

Предоставление Невзорову украинского гражданства правильный политический шаг.

Да, у него очень понятное прошлое. Он был частью экосистемы Кремля. Но теперь выбрал противоположную сторону. Речь сейчас тут не о его морали, а о прагматизме. Прагматизм состоит в том, чтобы выиграть войну любой ценой. И нанести максимальный вред Шизоидостану! У Невзорова огромная аудитория в России. Поэтому такой шаг - это удар и опущение Х@йла.

Я в целом сторонник того, чтобы Зеленский делал это системно для всех тех россиян, которые демонстративно помогают Украине. Это будет новый фронт для новой Киевской Руси с центром в Киеве. Как альтернатива Москве.

Например, есть семья моих русских друзей, которая перевела 200 тыс евро помощи ВСУ. Кто-то помогает нашим переселенцам и не хочет иметь никакой, даже формальной гражданской связи в форме паспорта, с Шизоидостаном. Почему бы таким людям не предоставить возможность интегрироваться с нами?

Иван Шаблов

Александру Невзорову и его жене Указом президента Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной // сообщил Антон Геращенко.

Невзоров - самый популярный журналист России этих месяцев. По подписчикам и просмотрам он заметно обошёл Соловьёва/Сук///бееву/Киселёва (хотя на них кремль ежегодно выделяет МИЛЛИАРДЫ).

Все последние 15 лет Украина забирает из России лучших, лучшие кадры! А потом удивляются, а почему вся элита за Украину?! А потому что не надо было лучших уволнять, пре$$овать/выдавливать.

Сергей Лямец

По Невзорову и не только.

Я бы, пользуясь случаем, перетягивал в Украину все 1,7 млн человек, которые выехали из россии и беларуси. После войны, естественно.

Это правильные нужные люди: инженеры, программисты, люди искусства и науки. С высоким уровнем. Это не путиноиды, приросшие к телевизору.

Но мы должны четко понимать. Привлекая таких людей, мы должны быть готовы к свободе слова. Потому что они не будут молчать.

Согласен с Андрій Рева, что Невзоров может быть для Зеленского таким же испытанием, чем Саакашвили для Порошенко. Даже хуже. Ведь Порошенко может сцепить зубы и терпеть критику, а Владимир Александрович - нет.

Но при всех минусах, таких людей бы я в Украину приглашал. Это и есть демократия. Это и есть Европа.

Нам нужны ученые, бизнесмены, программисты, искусствоведы. Все, кто помогут строить высокое европейское общество на руинах, которые оставит после себя пуйло.

Максим Шевченко

Вот интересно, если бы Невзоров получил не украинское, а израильское, кипрское, американское или армянское гражданство - так же бы хихикали над ним?

А ведь, уверен, он легко мог бы это сделать - разве что армянское ему не дали бы -в первую карабахскую он открыто поддерживал Азербайджан).

Но Глебыч решил переть наперекор рожну и общепринятому, распространённому, как обезьянья оспа, мещанскому баналу эмиграции.

Конечно, сам Невзоров не подавал на украинское гражданство.

Его ему выдали за активную и внятную антипутинскую и про-киевскую позицию.

Все, для кого Украина это смешно, поспешили поиздеваться над Невзоровым.

А ведь он то, в отличие от многих, твёрдо стоит на ногах, его слушают миллионы, его нельзя купить (но можно договориться, если ему это выгодно).

Он оружие, куда более опасное, нежели американские системы залпового огня или ракеты «земля -поверхность».

Про Невзорова пишут тексты в стиле тех, что писали про Солженицына («Спираль измены Солженицына»), доказывая на десятках языков что автор «Архипелага» - предатель, стукач, власовец и прочее.

Хочется задать вопрос Тараса: «Ну, что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» (вместо ляхов на выбор подставьте свой, актуальный вариант).

Ответ - не помогли и не помогут.

Вся советская пропаганда, все глушилки и весь ЦК КПСС вместе с КГБ проиграли с треском писателю, засевшему в лесах Вермонта.

СССР мёртв, позорно, с массовым предательством клявшихся его защищать до последней капли крови партийных бонз, военных и спецслужбистов, рухнул за три дня.

А Солженицина в школе читают (интересно, кстати, Путин откажется сейчас от его культа или тень Исаича нужна ему, как оправдание ненависти к украинству?).

Невзоров же в Вермонте прятаться не будет.

Он с украинским паспортом - просто Невзоров с украинским паспортом.

В вот Украина с громадянином Невзоровым - это уже «иная Россия».

А если к Невзорову присоединяться бежавшие из России толпы олигархов,актёров, журналистов и просто граждан, то Украина - уже почти «остров Крым».

А ведь именно для того, чтобы она не стала таковой, вся эта кровавая мистерия и была начата.

Так что, я бы, на месте путинских пропагандистов, над Невзоровым не слишком бы издевался.

Вера Афанасьева

«Вы можете любить или не любить Невзорова, но сейчас он работает для Украины как самая мощная залповая система яростного и блестящего словесного огня»



Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой Указом Президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед страной.



Александр Глебович, действительно, очень много сделал для Украины и сжег все мосты в нынешней России. И теперь Украина — его новая Родина.



А в Россию Невзоровы когда-нибудь непременно вернутся. В другую Россию - с честью.

Кирилл Полтевский

Олександр Непоглядко (настоящая фамилия – Александр Невзоров) получил украинское гражданство. Наверняка он скоро и заговорит украинскою мовою: «В ефири передача громадянского телебачення - Шистсот секунд або Десять хвылын… Громадяны на майдани! Нема сылы мени терпиты всих цых чужинцев! Вси попы, яки москалы, геть из ридной Украйины!». Ну и тут – какая-нибудь заставка, где все танцуют гопака, конечно же - и хлопцы, и дивчата, и все они - красиво наряженные – и в вышиванки, и в шаровары, и в венки с лентами.

Сам же Неполгядко, в передаче, не просто говорит, а говорит, лузгая семечки, ловко выковыривая их притом пальцами из лежащего рядом подсолнуха, и презрительно сплёвывая шелуху - куда-то туда, в сторону оставленного им навеки Ленинграда. Ну, и на нём тоже – и вышиванка, и шаровары, венка только с лентами – нет, а есть, зато, каракулевая шапка с красным шелковым оселедцем. Тут он шапку эту снимает, и всем зрителям - видно, что и на голове у него - оселедец – то есть длинный клок волос, растущий из макушки, сама же голова его – бритая! Оце гарно!

Невзоров действительно уже заговорил, правда не украинскою мовою.

Александр Рябов

«Безусловно, победа Украины будет тяжелой, кровавой, но безусловной. Мне нелегко это произносить, потому что создается ощущение, что я примкнул к победителям. Нет, идея об украинском гражданстве начала осуществляться, когда у вас были самые тяжелые времена. У меня нет сомнений в вашей победе»: Невзоров начал отбирать хлеб у Арестовича

Евгений Сергиенко

В сборной Украины произошла замена, вместо уставшего Арестовича, на поле вышел натурализованный Невзоров

Сам Невзоров в своей фирменной провокационной манере выражает надежду, что его демонстративно лишат российского гражданства.