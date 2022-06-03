Сто дней с войной

Военный аналитик Александр Коваленко, публицист Леонид Швец, журналист Александр Мельман об ужасном "юбилее" российско-украинской войны и о ее лицах. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
Начало прямого эфира в 19.05
Военный аналитик Александр Коваленко, публицист Леонид Швец, журналист Александр Мельман об ужасном "юбилее" российско-украинской войны и о ее лицах. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
Начало прямого эфира в 19.05
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