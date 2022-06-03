Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Сто дней с войной

8 мая 2022. Последствия удара российских ракет по Белогоровке Луганской области

Военный аналитик Александр Коваленко, публицист Леонид Швец, журналист Александр Мельман об ужасном "юбилее" российско-украинской войны и о ее лицах. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Начало прямого эфира в 19.05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG