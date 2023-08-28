Отпор диктатуре. Александр Подрабинек – о логике противостояния

Война с Украиной – это катастрофа не только для Украины, но и для России. Поэтому не худо было бы понять, как докатилась страна до ее нынешнего состояния, кто этому не препятствовал и кто помогал.

Вина российской власти и ее первых лиц велика и очевидна. Но так же очевидна и вина тех, кто в самые ответственные моменты новой истории не сказал этой власти «нет!». Общество наше оказалось слишком доверчивым и наивным, доверив судьбу страны бывшим партийцам, комсомольцам, чекистам и равнодушным чиновникам. Творческая элита устроила праздник лояльности, предпочитая не конфликтовать с властью, не рисковать своим относительным благополучием. Политическая оппозиция проявляла чудеса сервильности и сдавала рубежи демократии один за другим, пока не сдала все, что следовало отстаивать. После этого оппозиции не стало. Самые боязливые уехали в эмиграцию. Оставшиеся по большей части замолчали, а иные оказались за решеткой – как Алексей Горинов, Михаил Кригер, Владимир Кара-Мурза, Григорий Мелконьянц, Алексей Навальный, Илья Яшин и сотни других политических активистов по всей России.

Запад игнорировал нарастающую угрозу, поскольку казалось, что это угроза только внутрироссийского характера

Никто не виноват в этой катастрофе больше, чем мы сами. Но и помощников на Западе у Кремля хватало. Без их помощи диктатура вряд ли окрепла бы настолько, что решилась на войну с Украиной. Все эти годы, пока стараниями власти в России сужалось пространство свободы, Запад игнорировал нарастающую угрозу, поскольку казалось, что это угроза только внутрироссийского характера. Даже война с Грузией не стала для западных демократий отрезвляющим душем: по-прежнему нефть, газ и другие полезные ископаемые мощным потоком текли на запад, а твердая валюта, современные технологии и товары – на восток.

Теперь, когда война в Европе не на шутку встревожила весь западный мир, агрессивной политике Кремля решили дать отпор. Сказано много правильных слов. Высказаны жесткие предупреждения. Украине оказывается значительная гуманитарная и умеренная военная поддержка. Не обошли вниманием и Россию. Только согласованных международных санкций перевалило за десяток пакетов. Как они действуют?

Запрет на ввоз высокотехнологичных товаров и изделий двойного назначения хорошо выглядит только на словах. В России эти санкции с успехом обходят с помощью третьих стран и поставленной на поток контрабанды. Запрет на экспорт энергоносителей усложнил экономическую ситуацию в стране, но отнюдь не критически. Экспорт нефти и газа находит нетрадиционные пути, а высокие цены компенсируют санкционные сложности. Персональные санкции для активных сторонников войны – штука неприятная, но опять же не критическая, пережить это можно без особых потерь.

Уход из страны большинства западных компаний оказался болезненным для населения. Дефицит импортных товаров, подскочившие цены, ограничения на зарубежные поездки – всё это в той или иной мере коснулось практически всех жителей страны. Насколько это эффективно? Представьте себе человека, который каждый день идет на работу по минному полу проверенной и вроде бы безопасной тропой. И тут ему говорят: «Теперь у тебя не будет голливудских фильмов, парфюма от Шанель и костюмов от Армани». Ну да, огорчительно, но не настолько, чтобы с угрозой для жизни свернуть с тропы и, добравшись до дракона, погрозить кулаком одной из его голов. Он бы, может быть, решился на этот шаг, когда все вокруг еще не было заминировано, но те времена закончились в начале 2000-х годов. Тогда эти санкции были бы эффективны, сегодня – нет. Сегодня у среднего российского человека нет таких рычагов влияния на власть, какие есть в нормальном демократическом обществе. Это не значит, что он вообще ничего не может сделать, но то, что ему осталось, связано с риском для свободы и жизни – при чем же здесь санкции?

Запад приравнивает российское общество к власти, хотя вал политических репрессий в России свидетельствует об обратном

У этих санкций есть и другая, весьма интересная сторона. Некоторые из них вполне укладываются в русло путинской политики. Закрытость общества и всесилие государственной власти исповедовали все идеологи деспотии: от Платона и Кампанеллы до Гитлера и Пол Пота. Одним из основных инструментов подчинения общества государству всегда было манипулирование информацией, надзор за вольным словом. Этот инструмент широко использовался в СССР, взяла его на вооружение и нынешняя российская власть. Контроль за распространением информации – одна из важнейших задач Кремля. В этом ему неплохо помогают западные санкции. Когда Microsoft или Google блокируют свои сервисы в России, то это как раз то, чего добивается Путин и его окружение. Изолировать российское общество от внешнего мира – это один из способов укрепить авторитарную власть. В ряду этих мер лежат и ограничения на выезд из страны. Здесь у Кремля успехов меньше, но кампания разнообразных запретов и придуманных трудностей не утихает. Большим подспорьем в этой кампании стали и западные санкции, ограничивающие въезд в страны Запада всем россиянам.

Уместно вспомнить о стратегии противостояния Запада Советскому Союзу и социалистическому блоку. Тогда Запад прилагал значительные усилия для того, чтобы пробить брешь в советской системе изоляции. Волонтеры с риском для своей свободы привозили в СССР запрещенную там литературу. Западные масс-медиа прилагали все усилия для того, чтобы информация могла поступать в СССР и там распространяться. Запад стремился облегчить визовый режим для советских граждан, поощряя культурный обмен и сотрудничество во многих областях. Сейчас, когда Владимир Путин со своими товарищами взял курс на возрождение советских методов государственного управления, позиция Запада полностью противоположная. Тогда логика противостояния тоталитаризму строилась на осуждении режима и поддержке общества. Сейчас Запад приравнивает российское общество к власти, хотя вал политических репрессий в России свидетельствует об обратном – интересы общества и власти не совпадают. Запад совершенно игнорирует это обстоятельство и успехи противостояния советскому тоталитаризму. Значит ли это, что прошлый опыт признан неудачным и крах коммунистической системы – это не то, что было нужно свободному миру?

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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