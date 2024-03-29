Отправленный в армию российский вратарь перешёл в НХЛ

Американский хоккейный клуб "Филадельфия Флайерз" сообщил о переходе российского вратаря Ивана Федотова. Он подписал контракт с командой НХЛ ещё в 2022 году, но был задержан полицией и призван в армию, а потом подписал ещё один контракт с исторически связанным с военными московским клубом ЦСКА.

"Филадельфия" настаивала, что контракт хоккеиста продолжает действовать. Международная федерация хоккея на льду запретила Федотову играть в ЦСКА. На российский клуб были наложены ограничения, игрока дисквалифицировали на четыре месяца. Решение было проигнорировано.

В регулярном чемпионате КХЛ 2022/23 годов Федотов провёл 44 игры. В плей-офф ЦСКА вылетел в первом раунде, проиграв "Локомотиву" в серии из пяти матчей, вратарь играл во всех из них. Сайт Sports отмечает, что статистика игрока в этом сезоне была худшей в его карьере. В команде сменился главный тренер, после этого с Федотовым разорвали контракт.

Федотов будет пятым вратарём в составе "Флайерз". Его контракт будет действовать два года. За каждый сезон он может получить до 1,1 миллиона долларов.