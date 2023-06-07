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Отравление "Мистером сидром" зафиксировано в Курганской области

Разливной напиток "Мистер сидр"

Первый случай отравления слабоалкогольным напитком "Мистер сидр" зафиксирован в Курганской области. Как сообщает курганский следственный комитет, была госпитализирована местная жительница. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Следственные органы массово изымают напиток из магазинов. Сейчас в Курганской области в рамках следствия изъято уже 17 тысяч литров "Мистера сидра".

В Ульяновской области, где произошли первые и наиболее массовые случаи отравления, на 7 июня зафиксировано 62 случая госпитализации потребителей напитка. Там погибли 20 человек, остальные находятся в больницах в тяжёлом состоянии. В Самарской области скончались 9 человек, госпитализированы 16. Двое умерли в Нижегородской области, один – в Чувашии. Пострадавшие есть и в Пензенской области. Всего от отравления сидром этой марки в России в последние дни погибли 30 человек.

6 июня суд арестовал на два месяца учредителя компании "Анди", производившей сидр, – Анара Гусейнова. Ранее он привлекался к административной ответственности за оборот этилового спирта без сопроводительных документов. Защита предпринимателя заявила, что поставщик спиртосодержащей продукции, из которой был изготовлен сидр, тоже задержан.

Эксперты МВД выявили в составе напитка примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для здоровья. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал полностью передать производство метилового спирта государству и ужесточить контроль за его использованием.

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