В Димитровграде восемь человек умерли после распития сидра

В Димитровграде Ульяновской области после употребления сидра умерли восемь человек, ещё шесть серьёзно отравились – некоторые находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело, сидр изымают из оборота.

По предварительной информации региональных отделений Следственного комитета и Роспотребнадзора, отравившиеся пили яблочный "Мистер Сидр", купленный в ульяновской торговой сети "Территория пива". У поставщика проводятся следственные действия. Жителей призывают не употреблять напитки бренда до завершения расследования.