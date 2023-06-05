В Димитровграде восемь человек умерли после распития сидра

В Димитровграде Ульяновской области после употребления сидра умерли восемь человек, ещё шесть серьёзно отравились – некоторые находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело, сидр изымают из оборота.
По предварительной информации региональных отделений Следственного комитета и Роспотребнадзора, отравившиеся пили яблочный "Мистер Сидр", купленный в ульяновской торговой сети "Территория пива". У поставщика проводятся следственные действия. Жителей призывают не употреблять напитки бренда до завершения расследования.
- Россияне регулярно травятся некачественным алкоголем, содержащем метиловый спирт. В 2016 году в Иркутской области десятки человек умерли от отравления лосьоном "Боярышник". Продавец и два предпринимателя признали вину, в 2018 году двое из них получили реальные сроки.
- При подозрении на отравление алкоголем нужно вызвать скорую помощь. До её приезда пострадавшего необходимо укрыть чем-то тёплым, усадить и предложить ему воды, если он в сознании. При потере сознания пострадавшего нужно уложить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.