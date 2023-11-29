Отставной генерал российской армии осуждён за изнасилование школьницы

Суд в Екатеринбурге приговорил троих участников дела о групповом изнасиловании несовершеннолетней к длительным срокам в колонии.Среди осуждённых — отставной генерал-майор российской армии Рамиль Гилязов. Школьница утверждала, что секс был по согласию. Об этом сообщает региональный портал Е1.

Гилязов до выхода в отставку был начальником управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа, он ветеран войны в Афганистане и чеченских войн. Его и заведующего отделением в онкодиспансере Ивана Собачева признали виновными в изнасиловании несовершеннолетней и в сексуализированном насилии над ней. Им назначили двенадцать и девять лет колонии строгого режима соответственно. Гилязову также вменили склонение к потреблению наркотиков или их аналогов.

Третью участницу дела – риелтора Оксану Гортинскую – суд признал виновной только в сексуализированном насилии и отправил в колонию общего режима на восемь лет.

По версии следствия, о которой пишет "Коммерсантъ", в конце марта 2022 года обвиняемые познакомились со школьницей в телеграме и пригласили её к себе. После изнасилования потерпевшая выбежала на улицу и попросила охранника вызвать полицию. Подозреваемых задержали в тот же день. В квартире обнаружили бутылки из-под алкоголя, следы наркотических веществ и использованные презервативы.

На очной ставке школьница говорила, что секс был по согласию. Анонимный собеседник Е1 в правоохранительных органах утверждает, что осуждённых могли шантажировать родственники потерпевшей. Она, как заявляется, неоднократно оказывала генералу и его друзьям секс-услуги.