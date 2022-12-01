"Отстреливали уши, отрезали пальцы". Сослуживцы – о полковнике Сафонове

В среду Радио Свобода опубликовало расследование о полковнике Сергее Сафонове, командире 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, который, согласно перехваченному телефонному разговору, зарезал пожилую женщину, случайно попавшуюся ему на пути во время отступления из Харьковской области. В четверг в прямом эфире телеканала "Дождь", в котором участвовал журналист Радио Свобода, сослуживцы Сафонова рассказали новые подробности о его боевом пути в Украине. По их словам, "подвиги" Сафонова заключались в постоянном пьянстве, регулярных пытках мирных жителей и присваивании себе заслуг солдат.

Об убийстве, вероятно совершенном Сафоновым, стало известно из перехваченного телефонного разговора, опубликованного расследовательским проектом "Схемы" Украинской службы Радио Свобода в рамках большого репортажа из города Изюм. В этом материале украинские волонтеры рассказывают, как хоронили во время российской оккупации мирных жителей и солдат ВСУ, погибших от обстрелов и убитых российскими военными.

Первый из военнослужащих, рассказавших свою историю в эфире "Дождя", – сержант Валентин Ерочкин. Ерочкин поехал воевать в Украину добровольцем, сейчас он, по его словам, оправляется после полученного ранения.

"Боевых выплат за апрель нет. За март есть, а за апрель нет. Нету и наград. Когда я в госпитале был, мне сказали, что наши боевые задачи переписали [на себя старшие офицеры]. Сафонова мы лично спасали от обстрела в Камышевахе. По поводу алкоголя – пили все там. Бутылок было много. … Таким людям, как Сафонов, я считаю, вообще не место в армии, не то что в спецоперации участвовать. Ребята, с которыми я общаюсь, они все уже по госпиталям, кому категорию "Д" поставили, кому "Г", все "негодные", списали. Со списанием тоже проблемы: там начальник отдела кадров, Галина Юрьевна, есть такая, чтобы [у нее] просто так, по состоянию здоровья уволиться, нет такого. Она только пишет "отказываюсь от спецоперации". Мы никто не отказываемся. Мы написали, что готовы после полного выздоровления опять принять участие, мы готовы пойти в бой, но только с нормальными командирами. А по поводу его (Сафонова. – Прим. РС) отстранения – да, много разговоров было, но такой информации у меня сейчас нет. Есть другая информация: якобы его представили ко второму ордену Мужества. … По поводу Сафонова еще хочу сказать, что я лично видел, как он офицера ударил. Я видел это лично, могу даже в суде сказать".

Ерочкин также жалуется на отсутствие в 27-й бригаде нормальной экипировки и питания. По его словам, питаться солдатам приходилось сухпайками по несколько суток подряд.

Второй доброволец из 27-й бригады, упоминаемый Валентином Ерочкиным, сержант Вячеслав Дороничев, решил рассказать о Сергее Сафонове уже во время этого прямого эфира и дозвонился до студии. Его рассказ подтверждает слова военнослужащего 27-й бригады Олега Гасилина в опубликованном "Схемами" перехвате телефонного разговора.

"Мне довелось лично охранять полковника Сафонова вместе с Ерочкиным, везде с ним были на передовой. Случилось так, что его ранили, я ему жизнь спас, его в Изюм отправили. Как я могу его охарактеризовать? Все солдаты с офицерами, в том числе с комбригом, – трусы и отказники. Никто ни одной задачи по сей день не выполнил. Мы одной группой выполняли за всю 27-ю бригаду все поставленные задачи. Мало того что его охраняли на "передке", еще и выполняли все боевые задачи. Вытаскивали убитых, раненых, продляли фронт на 20 километров. … Все офицеры – алкаши, извиняюсь за лексику. В прямом смысле "отказники" и алкаши. Каждый день сидят в подвалах, водку пьют, наркотики употребляют, пытают местное население, кошмарят. Пытают, я вам скажу, под руководством Сафонова. Отстреливают уши, отрезают пальцы, пытают просто гражданских людей. Я был против, ругался неоднократно, вступал в драки, запрещал это все по возможности, но все равно офицеры продолжали вместе с солдатами этим заниматься. За две недели 27-я [бригада] потеряла 40 танков Т-90 под руководством полковника Чижова, который исполнял обязанности, был врио полковника Сафонова. Подполковник Морозов, замполит, трус такой же, один из них. Потом, капитан Сайфуллин, который неоднократно нас предавал: мы выходили на позиции, он разворачивал технику и нас на поле боя бросал, и приходилось нам в пешем порядке штурмовать деревни одной группой, а они все сидели в подвалах и выписывали себе ордена за счет нас. Комбриг обещал, что мы получим "Героев", потому что "на нас все держится", – в итоге ни орденов, ни боевых, ничего, ни копейки не получили. Полторы тысячи солдат погубили. Ребят просто накрывало артиллерией, тупо, они тикали и погибали. Тероборона и артиллерия ВСУ-шная хорошо работали. Тупо уничтожала русских солдат и офицеров, а нас все время на передок бросали группой".

Радио Свобода продолжит изучать "боевые подвиги" 27-й отдельной мотострелковой бригады в Украине. Мы призываем военнослужащих этого подразделения поделиться с нами информацией о полковнике Сергее Сафонове и других офицерах его подразделения. О том, как это сделать, можно прочитать по этой ссылке.