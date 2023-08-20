26 июля в Республике Нигер произошел военный переворот. Демократически избранный президент Мохамед Базум был смещен президентской гвардией и арестован. 28 июля генерал Абдурахман Тчиани провозгласил себя главой Национального Совета Защиты Отечества. С тех пор страной управляет военная хунта. Переворот в Нигере произошел внутри одной группы правящей элиты. Раскола в обществе в целом не случилось, и проведенный в столице опрос общественного мнения показывает, что путчисты пользуются поддержкой.

Мировое сообщество осудило недемократический способ смены власти, потребовало восстановить конституционный порядок.

В одной из самых бедных стран мира сталкиваются интересы многих стран. Нигер – кладовая урана, необходимого Франции, место дислокации двух военных баз США. Страны ЭКОВАС серьезно обеспокоены возможным расширением пояса военных хунт и тенденцией силового метода смены власти на фоне антизападного ресентимента.

Есть еще одна угроза – распространение влияния ЧВК "Вагнер" и неконтролируемое усиление позиций России. В Аккре прошло совещание ЭКОВАС, на котором достигнуто согласие относительно вероятного военного вторжения в Нигер для восстановления власти Базума. Смотри также Государства ЭКОВАС назначили день "D" для вооруженного вторжения в Нигер

Самостоятельно провести подобную операцию ЭКОВАС не сможет – ни финансово, ни логистически. Помощи одной Франции будет недостаточно, без участия США не обойтись. Не обойтись и без военных инструкторов, поставок оружия и боеприпасов.

Если начнется интервенция, соседние Мали и Буркина-Фасо, руководимые военными хунтами, не могут не поддержать нигерийскую хунту. Ведь в случае ее свержения настанет их очередь. И они надеются на помощь России и ее основного африканского инструмента – ЧВК "Вагнер".

Бездействие Кремля не понравится ультрапатриотической части общества и ее боевому крылу – ЧВК "Вагнер" А что Россия? А она заложница своей роли лидера антизападных сил на континенте. И после саммита "Россия – Африка", и в свете конфликта в Украине Россия от претензий на эту роль не откажется, хотя у нее нет никаких интересов в Нигере.

В самой России, где свежи воспоминания о пригожинском марше, бездействие Кремля не понравится ультрапатриотической части общества и ее боевому крылу – ЧВК "Вагнер". Уступка Нигера создаст большую проблему для Путина, а его африканский проект рискует рассыпаться по принципу домино.

Таким образом, участие вагнеровцев в готовящемся конфликте весьма вероятно. И Кремль наверняка поддержит их всем необходимым. Это не бизнес – это геополитика, здесь считать не принято. Непосредственных интересов у "Вагнера" в Нигере нет, но по мере втягивания в конфликт они неминуемо появятся.

Происходящая эскалация уже сейчас подталкивает соседние страны в объятия "Вагнера". Эмоциональное выступление президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре на саммите в Петербурге можно рассматривать как определенное послание.

Рассмотрим негативный сценарий: начинается интервенция, Мали и Буркина-Фасо поддерживают путчистов в Нигере, в страну заходят вагнеровцы, страны Запада пытаются вернуть к власти свергнутого президента. Это война. Война всех против всех, так как на фоне боевых действий катастрофически возрастает террористическое, экстремистское, сепаратистское движение в регионе.

А есть ли выход? Да! Нужно перестать относиться к войне как к неизбежности. Перейти к парадигме мира, основанной на здравом смысле. Говоря об африканском обществе, имеем ли мы право считать, что демократически проведенные выборы – показатель демократического строя в стране? В Нигере, как и в ряде других африканских государств, существуют зачатки гражданского общества, какие-то признаки демократии, но назвать это демократией нельзя. Это анократия – гибридный режим, который может развиваться в сторону либо демократии, либо авторитаризма. И любая внешняя угроза однозначно детерминирует уклон в авторитаризм.

Является ли низложенный президент Нигера легитимным? А если нет, легитимен ли переходный совет? Ответ очевиден, судя по стабильной обстановке в стране и нормальному функционированию государственных институтов.

Реставрация низложенного президента уже обесценена. И как факт реальной политики, и с точки зрения демократических механизмов. Вне всякого сомнения, президент Базум должен быть окончательно освобожден и эвакуирован, а военные должны установить сроки новых демократических выборов. Ничего большего для укрепления нигерской демократии в реальности сделать невозможно.

Желание ЭКОВАС сохранить декорацию демократии и при этом начать интервенцию неминуемо вызовет напряжение в обществе. Голосование в сенате Нигерии и протесты в Гане тому прямое подтверждение. Угроза демократии скорее возникнет тогда, когда придется умиротворять протесты в собственных странах и анократия в этих странах начнет мутировать в сторону авторитаризма.

А как же быть с угрозой распространения российского влияния, с экспансией ЧВК "Вагнер"?

Не до конца взвешенная и выверенная западная, прежде всего французская политика на континенте вызывает противодействие преимущественно молодого африканского населения. И это выливается в антиколониальный ресентимент, связанный в основном с вопросом суверенности. А суверенность для обществ молодых государств – категория более приоритетная, чем демократия.

Нет конфликтной ситуации – нет и российских флагов. Нет конфликта – нет "Вагнера" И этот ресентимент имеет визуальное воплощение в виде российских флагов и даже символики ЧВК "Вагнер". Это всего лишь символизм, а не сигнал для России. Но это хороший трамплин для политических партий популистского и националистического толка в Африке и турбопатриотов в России. Конфликтная ситуация – питательная среда для неадекватного роста их популярности. Но нет конфликтной ситуации – нет и российских флагов. Нет конфликта – нет "Вагнера".

Мы приходим к тупиковой ситуации: интервенция необходима, чтобы не допустить распространения "Вагнера" и роста влияния России, но именно интервенция и вызовет распространение. Достаточно посмотреть ретроспективно на экспансию "Вагнера" в Африке: ему просто создавали благоприятные условия. Стоит ли повторять это в Нигере?

Военным Нигера гораздо ближе американские военные, которые на протяжении многих лет их обучали, снабжали оружием, военной техникой и материалами, чем российские военные и Пригожин.

Существуют ли угроза американским базам при действующем правительстве? Явных предпосылок для этого нет. Военные остались теми же самыми. А вот интервенция может их создать, толкнув нигерцев в объятия "Вагнера".

Наконец, не существует и проблемы с поставками урана во Францию; просто, скорее всего, Франции придется платить дороже.