Папа Франциск хотел бы "как можно скорее" посетить Москву и Киев

Папа римский Франциск в интервью Reuters заявил, что после поездки в Канаду в июле хотел бы "как можно скорее" посетить Москву и Киев.



Франциск считает поездку в Россию в актуальных условиях более вероятной, хотя ни один папа римский никогда не посещал Москву, а он сам публично осуждает войну России против Украины. "Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах", — сказал понтифик.

В мае в интервью папа римский рассказал о своих попытках добиться прекращения огня в Украине, которые пока не привели к результату. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов для встречи с ним приехать в Москву, однако Россия проигнорировала эту просьбу.

Папа римский также сообщил, что надеется встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре в Казахстане в ходе VII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Они должны были встретиться еще в июне в Иерусалиме, однако Ватикан отложил встречу, поскольку она "в это время могла привести к большой путанице".



В марте главы церквей говорили по видеосвязи. Позже в интервью итальянской газете Coriera della Sera глава католической церкви рассказал, что патриарх Кирилл в течение 20 минут, "читая по бумажке", приводил аргументы, оправдывающие войну России против Украины. В ответ папа римский сказал главе Русской православной церкви, что ничего не понимает в геополитике, но церковные лидеры должны говорить языком Иисуса, а не государственных служащих. По мнению понтифика, патриарх "не может превратиться в путинского алтарника".

Патриарх Кирилл критикуется частью духовенства и прихожан за позицию по войне России с Украиной. Предстоятель Церкви не высказывался в пользу войны, но повторяет многие тезисы Кремля о событиях в Украине.