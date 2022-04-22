Ватикан отменил встречу папы Франциска с патриархом Кириллом (Гундяевым) из-за войны в Украине. Об этом понтифик рассказал в интервью аргентинской газете La Nación. По его словам, он сожалеет об этом, но встреча во время войны могла бы привести "к большой путанице".

Франциск должен был встретиться с Кириллом в июне в Иерусалиме. Это должна была быть вторая встреча главы Католической и предстоятеля Русской православной церкви в истории. В первый раз они встречались в 2016 году на Кубе. Там они подписали совместное заявление в защиту притесняемых христиан.

В интервью La Nación Франциск заявил, что поддерживает хорошие отношения с Кириллом и всегда выступает за межрелигиозный диалог. Заявление сделано на фоне критики предстоятеля РПЦ за его позицию в украинской войне — многие священнослужители и прихожане считают, что патриарх фактически поддерживает войну в Украине.

Самого Франциска в апреле критиковали за традиционное богослужение Страстной пятницы в Риме 15 апреля. В нём крест во время размышлений о смерти Иисуса совместно пронесли украинка и россиянка.

Против этой акции выступил посол Украины в Ватикане. Глава Украинской грекокатолической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) назвал эту идею "несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины".

"Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ стации этой Крестной дороги непонятны и даже оскорбительны", — заявил он накануне богослужения.