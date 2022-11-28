Папа Франциск о войне в Украине: нет необходимости называть имя Путина

Глава римско-католической церкви папа Франциск в интервью иезуитскому журналу America подробно рассказал о своём отношении к войне в Украине. Он ответил на обвинения в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру к обеим сторонам конфликта.

По словам Франциска, комментируя войну в Украине он не упоминает презтидента России Владимира Путина, потому что о роли политика "уже известно". "Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина", — сказал Франциск. Он также назвал Голодомор историческим предшественником войны в Украине, назвав те события "геноцидом Сталина, совершённым против украинцев".

В интервью Франциск ещё раз сказал, что считает украинский народ мучениками. "Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вошедших в Украину [российских] войск," — заявил понтифик.

Кроме того, он он сказал, что считает, что буряты, чеченцы и другие россияне, "не придерживающиеся русской традиции", как правило являются "самыми жестокими" в российской армии в Украине.

На это заявление отреагировали глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цыденов заявил, что "ему странно" слышать от главы церкви о жестокости конкретных национальностей. "История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций", — написал чиновник.

Захарова сказала, что слова Франциска "это извращение". "Вспомните, в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - цитирует её ТАСС.