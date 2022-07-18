Представители народов просят поддержать их в самоопределении

Активисты национальных движений из Лиги Свободных Наций просят президента США Джо Байдена поддержать право их народов на самоопределение. С авторами обращения поговорили Idel.Реалии.

Члены Лиги бурятка Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Иршат Хаби и представитель эрзя Виталий Ромашкин приехали в Вашингтон с плакатом и национальными флагами. Свою акцию и открытое письмо Байдену они приурочили к ежегодной Неделе порабощённых народов, которая проходит в США с 1959 года.

"Мы не видим будущего наших народов в составе России и не хотим отвечать за военные преступления Кремля", – заявил Ромашкин.

По словам Дугар-ДеПонте, автохтонные народы в России фактически являются заложниками Москвы и её режима. "Нам оставили выбор: либо воевать, либо сесть в тюрьму, если мы не поддерживаем российскую агрессию", – объяснила женщина. Она добавила, что ей как бурятке "больно осознавать, что Кремль использует бурятских парней для достижения своих преступных целей – захвата новых территорий и расширения границ империи".

Активисты вышли на акцию не только, чтобы осудить военную агрессию против Украины, но и чтобы найти поддержку среди американского общества.

"Сегодня мы в том же положении, что и Украина, Эстония, Литва или Латвия сорок лет назад. Мы будем добиваться деколонизации, и в этой борьбе нам необходима поддержка развитых демократических стран", – резюмировал Хаби.

В субботу, 23 июля, члены Лиги планируют выйти на митинги в разных странах мира, чтобы заявить о своём праве на самоопределение.