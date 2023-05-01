Папа римский рассказал об участии в пока секретной миссии по Украине

Папа римский Франциск сообщил об участии Ватикана в миротворческой миссии, цель которой - содействовать завершению конфликта вокруг Украины.

"Работа в рамках миссии уже идёт, но подробности пока не предаются общественной огласке", - сказал понтифик, отметив, что в своё время он сам сообщит детали. При этом он заметил, что готов помочь репатриировать украинских детей, вывезенных в Россию или на оккупированные территории.

О миссии по достижению мира Франциск рассказал журналистам, возвращаясь на самолёте из Венгрии, где он побывал с трёхдневным визитом. "Я думаю, что мир всегда достигается путём открытия каналов связи. Вы никогда не сможете достичь мира, если они закрыты. Это непросто", - цитирует понтифика Reuters.

Глава Римско-католической церкви сказал, что говорил о ситуации в Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, а также с митрополитом Будапештским и Венгерским Иларионом. РБК отмечает, что Иларион ранее руководил отделом внешних связей Русской православной церкви.

Правительство Орбана, в целом всегда негативно относящееся к приёму мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, не стало закрывать страну для украинских беженцев после начала полномасштабной войны в Украине. Будапешт наряду с другими странами прилагает немало усилий по размещению и оказанию помощи украинским семьям. Виктор Орбан при этом остаётся сторонником поддержания связей его страны с Россией.

На минувшей неделе, в четверг, с Франциском в Ватикане встретился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства сообщил, что они обсудили "формулу мира", которую продвигает украинский президент Владимир Зеленский.