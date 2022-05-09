Парадный расчет Путина

Россия отметила 9 мая парадом с участием 11 тысяч военнослужащих не только как праздник победы советского народа над нацистской Германией. Победные акции культа "священной войны" проходят в России в разгар ее боевых действий против Украины, которые подаются народу как новая "война с нацизмом". В своей речи Владимир Путина фактически сделал свою "спецоперацию" против Украины войной-продолжением Отечественной войны. Причиной начала войны Путин назвал действия США и стран НАТО, которые, по его словам, якобы отказали России в гарантиях безопасности, готовили Украину к наступлению на российские "исторические земли", включая Крым. Минуту молчания Путин объявил не только о погибших в Великой Отечественной войне но и о жертвах "обстрелов неонацистов", и о российских солдатах, погибших в Украине.

Как историческая политика Кремля способствовала войне в Украине? Помогает ли культ Победы сделать войну с Украиной в сознании народа продолжением Великой Отечественной? Что ждет Россию в противостоянии с Европой и США? В эфире Радио Свобода бизнесмен и публицист Леонид Невзлин, историк Никита Соколов.

Видеоэфир 9 мая в 19-05

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