Парламент Киргизии не смог собрать кворум на чрезвычайном заседании в четверг, 6 января, для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

Военный блок, в который входит, в частности, Киргизия и Россия накануне принял решение отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют миротворческой.

У здания киргизского парламента в Бишкеке в четверг состоялась акция протеста против отправки военных. Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев заявил в четверг, что армия не будет контактировать с протестующими, а будет охранять стратегические объекты. Теперь обсуждение вопроса депутатами запланировано на пятницу.

Военнослужащих в Казахстан уже направила Россия. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников накануне заявил, что разрешение парламента для этого не требуется, так как армия задействована в рамках устава организации. Своих военнослужащих также направили Минск и Ереван.