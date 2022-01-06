Парламент Киргизии не смог собрать кворум на чрезвычайном заседании в четверг, 6 января, для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
Военный блок, в который входит, в частности, Киргизия и Россия накануне принял решение отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют миротворческой.
У здания киргизского парламента в Бишкеке в четверг состоялась акция протеста против отправки военных. Пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев заявил в четверг, что армия не будет контактировать с протестующими, а будет охранять стратегические объекты. Теперь обсуждение вопроса депутатами запланировано на пятницу.
Военнослужащих в Казахстан уже направила Россия. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников накануне заявил, что разрешение парламента для этого не требуется, так как армия задействована в рамках устава организации. Своих военнослужащих также направили Минск и Ереван.
- В России с осуждением отправки войск выступил “Конгресс интеллигенции”, объединяющий ряд деятелей культуры оппозиционных взглядов. В заявлении сказано, что участники считают ввод армии в Казахстан по просьбе Токаева “преступлением против народов России и Казахстана”. Политика Москвы в тексте названа империалистической, народу Казахстана авторы пожелали скорейшего “избавления от диктатуры”.
- На сайте Change.org в четверг была опубликована петиция против ввода войск. К трём часам дня по Москве её подписали около 8 с половиной тысяч человек. Авторы петиции отмечают, что не считают возможным, чтобы авторитарный режим в Казахстане "держался на штыках [иностранных] солдат".
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