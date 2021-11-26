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Киргизские депутаты не пришли на заседание о лишении неприкосновенности брата бывшего президента

Депутаты киргизского парламента не явились на внеочередное заседание 26 ноября, на котором должны были рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности двух своих коллег. За полчаса до планируемого начала рассмотрения дела на регистрацию прошли только 5 человек из 120. Об этом сообщает Киргизская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.

Депутаты должны были рассмотреть вопрос о создании специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова. Они были задержаны в мае по подозрению в коррупции.

Асылбек Жээнбеков — брат бывшего президента страны Сооронбая Жээнбекова, в октябре прошлого года тот подал в отставку после массовых протестов в Бишкеке. Депутаты подозревается в коррупции при разработке крупнейшего месторождения золота в Центральной Азии Кумтор.

На него приходится около 9 процентов экономики страны. Руководство Киргизии заявляет, что прежних властях вокруг объекта проходили коррупционные сделки. Бывшие власти и занимавшаяся разработкой рудника канадская корпорация Centerra Gold это отрицают.

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