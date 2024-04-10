Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ

Парламент Венгрии в среду одобрил приостановку участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе. За эту меру проголосовали 177 парламентариев, пятеро были против. Далее решение должен подписать глава государства.

Страны НАТО, включая Венгрию, в ноябре прошлого года приняли совместное заявление о том, что бессрочно приостановят участие в ДОВСЕ. Это было реакцией на выход России из договора 7 ноября 2023 года. Участие в договоре было приостановлено Москвой ещё в 2007 году, к ноябрю 2023-го были завершены окончательные процедуры.

В декабре прошлого года из ДОВСЕ вышли США, в марте этого года - Польша и Молдова, в Апреле - Турция и Беларусь. Другие страны НАТО также проводят формальные процедуры по его денонсации.