Парламент Венгрии одобрил приостановку участия в ДОВСЕ

Парламент Венгрии в среду одобрил приостановку участия страны в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе. За эту меру проголосовали 177 парламентариев, пятеро были против. Далее решение должен подписать глава государства.
Страны НАТО, включая Венгрию, в ноябре прошлого года приняли совместное заявление о том, что бессрочно приостановят участие в ДОВСЕ. Это было реакцией на выход России из договора 7 ноября 2023 года. Участие в договоре было приостановлено Москвой ещё в 2007 году, к ноябрю 2023-го были завершены окончательные процедуры.
В декабре прошлого года из ДОВСЕ вышли США, в марте этого года - Польша и Молдова, в Апреле - Турция и Беларусь. Другие страны НАТО также проводят формальные процедуры по его денонсации.
- ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском. Он вводил для участников договора ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов.
- В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.
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