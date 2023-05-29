Путин денонсировал Договор об обычных вооружённых силах в Европе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ).

Законопроект о денонсации Путин внёс на рассмотрение Госдумы 10 мая. В пояснительной записке говорилось, что с начала 90-х годов "договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью".

16 мая депутаты единогласно поддержали предложение президента. 24 мая денонсацию договора одобрил Совет Федерации.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском. Он вводил для участников договора ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов.

В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.