Партии Макрона и Ле Пен не будут у власти ни в одном из регионов Франции

В прошедшее воскресенье во Франции состоялся второй раунд региональных выборов. Ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которой перед выборами многие предрекали успех, оказалась в числе проигравших.

Неудачу потерпела и центристская партия "Вперёд, республика" президента Франции Эммануэля Макрона. Ни его сторонники, ни "Национальное объединение" Ле Пен не будут контролировать ни один из регионов континентальной части страны.

Результаты воскресенья – удар для Марин Ле Пен. Она считала Южный регион (Прованс – Альпы – Лазурный берег) наиболее перспективным для своей партии и с его помощью надеялась укрепить свои президентские амбиции на 2022 год. Партия Ле Пен, однако, отстала от соперников на 10–15%.

Неожиданное преимущество получили оппозиционные силы – правоцентристские республиканцы и Социалистическая партия. В Провансе больше всего голосов получила партия республиканца Рено Мюзелье. Левоцентристы отказались от участия в региональной гонке, чтобы отдать ей голоса своих избирателей и победить Ле Пен. За что последняя обвинила соперников в создании "искусственных союзов":

"Они сделали все возможное, чтобы не допустить нас и не дать нам продемонстрировать французам нашу способность руководить региональной администрацией", – сказала Ле Пен своим сторонникам.

В другом потенциально выигрышном для "Национального объединения" регионе – О-де-Франс – победил консерватор Ксавье Бертран. В 2022 году он также собирается баллотироваться в президенты Франции.

"Ультраправые остановлены, и мы резко отбросили их назад", – сказал он своим сторонникам после закрытия избирательных участков.

Из 12 регионов материковой Франции семь будут контролировать республиканцы, пять – как и прежде – социалисты.

Региональные выборы во Франции проходят в преддверии президентских, которые состоятся в апреле 2022 года. Явка была рекордно низкой: в голосовании участвовали менее 35% избирателей.

Одной из причин неудачи Марин Ле Пен аналитики считают смягчение ее имиджа в миграционных вопросах.