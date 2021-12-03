ПАСМИ оштрафовали на 500 тысяч рублей по закону об "иноагентах"

Издание "Первое антикоррупционное СМИ" (ПАСМИ), признанное Минюстом "иностранным агентом", оштрафовали на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки о статусе "иноагента". Главного редактора издания Дмитрия Вербицкого оштрафовали на 50 тысяч рублей по той же статье. Информация об этом опубликована на сайте Останкинского районного суда Москвы, внимание на это обратил телеграм-канал ЧДТ.

Протоколы составили из-за статьи "Иммунитет отверг СИЗО: осужденный экс-замглавы ФСИН может выйти из-под ареста по болезни". Дмитрий Вербицкий объяснил отсутствие маркировки "технической ошибкой". По его словам, он не согласен со штрафом, потому что во время публикации не находился в редакции.