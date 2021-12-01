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Суд оштрафовал Романа Баданина за отсутствие маркировки "иноагента"

Роман Баданин

Чертановский суд Москвы назначил журналисту Роману Баданину (внесен в реестр СМИ-"иноагентов") штраф в 10 тысяч рублей за отсутствие маркировки СМИ-"иноагента" в сообщениях, которые он публикует в социальных сетях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал Баданина виновным в нарушении порядка деятельности СМИ, выполняющего функции "иностранного агента". В середине ноября Роскомнадзор сообщил, что составил протоколы на Баданина и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (также внесены Минюстом в реестр СМИ-"иноагентов").

  • Роман Баданин был главным редактором издания "Проект", которое 15 июля было признано "нежелательной организацией" в России по решению Генеральной прокуратуры. В тот же день Минюст включил Баданина и еще нескольких журналистов издания в реестр СМИ-"иноагентов".
  • В ноябре журналист обжаловал решение Минюста включить его в реестр, однако суд признал это решение законным.
  • В конце июля стало известно, что Роман Баданин покинул Россию, так как ему грозит уголовное преследование из-за работы в "Проекте".

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