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Патриарх Филарет призвал провести объединительный собор украинских церквей

Патриарх Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко) призвал действующие в стране православные церкви провести объединительный собор. Он сделал это после того, как Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей независимости от РПЦ.

Филарет — бывший митрополит Киевский и всея Украины, бывший патриарший местоблюститель Русской православной церкви. Он фактический создатель Православной церкви Украины, из которой вышел, заявив о несогласии с условиями предоставленной ей независимости, — в частности, тем, что глава ПЦУ носит титул митрополита, а не патриарха.

"Твёрдо убежден, что все ветви нашей разделенной Украинской Православной Церкви могут объединиться вокруг идеи полной автокефалии с Патриаршим устройством во главе”, — заявил он. По его словам, текущее разъединение православных церквей в стране — следствие не только исторических обстоятельств, “но и работы врагов Украины”.

93-летний иерарх заявил, что инициирует собор как старейший епископ по возрасту и времени принятия сана (он получил его в 1962 году). Другие церкви на его заявление не реагировали.

  • Часть общепризнанных мировых православных церквей признают канонической на территории Украины ПЦУ. Часть — УПЦ. С точки зрения УПЦ Филарет отлучён от церкви. С точки зрения части православных церквей — носит титул епископа без кафедры.

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