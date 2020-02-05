Православная церковь Украины исключила из состава Синода и отправила на покой почётного патриарха церкви Филарета (Денисенко). Главный инициатор создания украинской церкви отказался признавать условия, на которых она получила церковную независимость и отказывается признавать ликвидацию Украинской православной церкви киевского патриархата.

Сообщение о результатах заседания Синода размещено на сайте ПЦУ. Филарета решено было считать епископом церкви, удалившимся на покой, однако потерявшем канонические права и обязанности. В частности, решено считать неканоническими все рукоположения им священников и епископские хиротонии, совершённые с лета прошлого года.

Филарет — один из главных создателей украинской церкви. В 1990 году епископ был местоблюстителем патриаршего престола Русской православной церкви, позднее он был первым предстоятелем самоуправляемой в рамках РПЦ Украинской православной церкви. Позднее он заявил о создании независимой церкви, известной как Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Эта церковь не была признана другими каноническими православными церквями. Но стала основой для создания новой независимой Православной церкви Украины в 2018 году. В январе 2019 она была признана независимой Константинопольским патриархатом, что стало началом крупного конфликта между православными церквями, большая часть которых по-прежнему не признаёт эту независимость.

Новую ПЦУ возглавил ученик Филарета митрополит Епифаний (Думенко). Филарет стал в церкви почётным патриархом. Однако вскоре он заявил, что в церкви существует раскол. В июне он отказался признать томос о признании ПЦУ, заявив, что условия документа не дают церкви полной независимости. Он требует через суд восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата и создаёт церкви новый епископат. Решение Синода ПЦУ он пока не комментировал.