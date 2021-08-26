Пациенты столкнулись с нехваткой лекарств от артрита

Пациенты с ревматическими заболеваниями в России сталкиваются с нехваткой зарубежных лекарств, в том числе включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на вице-президент Российской ревматологической ассоциации "Надежда" Полину Пчельникову.

Раствор для инъекций "Метотрексат-Эбеве" швейцарской компании Sandoz пропал из аптек в августе. Sandoz — крупнейший поставщик препарата в Россию. По данным RNC Pharma, с начала года фармкомпании поставили 2,2 млн упаковок раствора, 48% из них приходится на швейцарское предприятие. В России метотрексат постоянно принимают 2–2,5 млн человек, сообщили в ассоциации. Пациенты с артритами должны принимать его пожизненно раз в неделю, а перерыв в лечении может привести к серьезным обострениям.

Одна из причин исчезновения лекарств — пандемия коронавируса, поскольку препараты от ревматических заболеваний также используются для лечения COVID-19. Из-за этого в 2020 году пациенты столкнулись с дефицитом азатиоприна, микофенолата мофетила, гидроксихлорохина и метилпреднизолона, рассказала Пчельникова. Сейчас в России не хватает тоцилизумаба, который используют в терапии тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям российского офиса Sandoz Александр Алексеев подтвердил, что на российских складах нет раствора для инъекций. Компания обещает восстановить поставки с октября из Австрии. Проблемы с отгрузками связаны с необходимостью внести изменения в упаковку, поскольку форма собственности австрийского завода сменилась.

Нехватка препаратов для терапии ревматических заболеваний наблюдалась в России и в прошлом году. Так, в августе в аптеках не было "Метотрексат-Эбеве" в таблетках от Sandoz, в инъекционной форме препарат продолжал поставляться, писал "Фармвестнику".