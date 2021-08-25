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Путин снова всех победит?

Лев Шлосберг, политик, депутат Псковского областного Собрания депутатов, член Политкомитета партии "Яблоко"

«Единая Россия» провел съезд, на котором президент Владимир Путин пообещал выплаты военным, родителям школьников и пенсионеров, строительство новых дорог, ассигнования на медицину и социальную помощь. Все это он обещает уже 20 лет. При этом на фоне экономической стагнации у власти большие успехи на одном поле – борьбы с оппозицией и независимыми СМИ. Политиков сажают как Алексея Навального, изгоняют из страны как Дмитрия Гудкова, снимают с выборов, как многих членов партии "Яблоко". Популярные издания и телеканалы, как "Дождь" объявляют иностранными агентами.

Альтернативу курсу "партии власти" и перспективы "развитого путинизма" обсуждаем со снятым с выборов в Госдуму в Москве членом Политкомитета партии "Яблоко" Львом Шлосбергом.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир в 19:05

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