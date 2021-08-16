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Центр Гамалеи на год снизил сроки разработки лекарства для лечения COVID-19

Минздрав согласовал изменение государственного задания Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи на 2021-2023 годы. Сроки разработки противовирусного препарата для лечения коронавирусной инфекции сократились на один год, пишет "Фармацевтический вестник" со ссылкой на документы госзадания.

Минздрав в декабре 2020 года поручил центру разработать новую вакцину и лекарство для лечения COVID-19, а также вакцины и препараты для профилактики гриппа, лихорадки Эбола, Ласса, гепатита С. Теперь Минздрав изменил сроки выполнения заданий: разработка противовирусного препарата для лечения коронавирусной инфекции сократилась на один год.

  • Препарат для лечения COVID-19 на основе ингибитора протеазы коронавируса должен быть готов в 2022 году вместо планируемого ранее 2023 года.
  • Прототип новой вакцины на основе вирусоподобных частиц должен быть готов в 2021 году. Блокатор рецептора ACE2 коронавируса в 2022 году.

Минздрав определил размер субсидий на создание вакцины и двух препаратов от коронавирусной инфекции составит около 91 млн рублей.

В декабре 2020 года директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат для лечения коронавируса на основе антител, разработанный российскими учеными, нельзя будет приобрести в аптеках.

"Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях", — сообщил Гинцбург. По его словам, основу препарата представляют антитела, которые должны вводиться исключительно в кровоток. Гинцбург добавил, что испытания препарата на людях планируется провести осенью 2021 года.

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