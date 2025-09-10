Павел Дуров поддержал акции протеста во Франции

В десятках городов Франции в среду проходят акции протеста, участники которых, помимо прочего, перекрывают дороги. Протесты проходят под лозунгом "Заблокируй всё". Их участники выражают резкое несогласие с политикой властей, и в частности с проектом бюджета, который предполагает сокращение расходов на социальные нужды.

Демонстрации проходят на фоне политического кризиса: накануне после вотума недоверия ушло в отставку правительство Франсуа Байру.

Силы безопасности стремятся оперативно разблокировать движение на дорогах. В ряде мест произошли столкновения демонстрантов с полицией.

В Париже, как сообщается, студенты подожгли баррикаду. Были задействованы пожарные. В столице Франции задержаны более 100 человек. О столкновениях сообщается также в Нанте, Тулузе и Монпелье. Всего в протестах участвует до 100 тысяч человек.

Движение "Заблокируй всё" имеет сетевую структуры, активисты договариваются о совместных действиях в соцсетях. Как сообщается, сейчас тон в нём задают ультралевые активисты, в то время как у истоков его создания стояли правые. И те, и другие выступают против политики президента Эммануэля Макрона. Комментаторы отмечают сходство нынешних демонстраций с выступлениями "Жёлтых жилетов" в первые годы президентства Макрона.

Участников демонстраций поддержал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. "Я горжусь тем, что Телеграм стал средством для протестов против провальной политики Макрона во Франции. После 8 лет, в течение которых людьми пренебрегали, они наконец сыты по горло пустыми обещаниями и наносят ответный удар" - написал Дуров. Он находится во Франции под следствием по делу о возможном использовании мессенджера в незаконных целях.



