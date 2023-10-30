Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать телеграм-канал "Утро Дагестан" и другие каналы, призывающие к насилию. "Утро Дагестан" - один из популярных каналов в регионе, который в последние дни транслировал антисемитские призывы. В том числе, его анонимные авторы призывали выгнать из гостиниц Хасавюрта якобы приехавших туда "беженцев из Израиля" и штурмовать аэропорт Махачкалы, чтобы заблокировать авиарейс из Тель-Авива.

Дуров опубликовал скриншот из канала "Утро Дагестан" со словами "Мы ненавидим яхудов! ["яхуды" - арабское название евреев - РС] Мы не дадим вам спокойно жить или находиться в Дагестане и на Кавказе!" Он прокомментировал: "Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира".

Телеграм-канал "Утро Дагестан" был связан с живущим в Киеве бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым. Он ранее говорил, что финансирует канал, но не определяет его редакционную политику. В воскресенье он заявил, что запущенный канал "ушёл в свободное плавание".

Последнее на момент публикации новости сообщение на канале "Утро Дагестан" было опубликовано в 19.55 по московскому времени. Там по-прежнему звучат проклятия в адрес "яхудов" и призывы выступать за Палестину.