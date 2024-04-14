Паводок пришёл в Курган, жителям рекомендовано эвакуироваться

Курганская область оказалась под угрозой затопления. Вода в реке Тобол и её притоках резко прибывает. Губернатор области Вадим Шумков призвал жителей районов, которые могут быть затоплены, эвакуироваться.

Шумков написал в своём телеграм-канале, что за ночь уровень воды в Тоболе вырос на 54 сантиметра и составляет уже 5 метров, а в последние часы вода добавляется по 20 сантиметров. Течение заметно ускоряется. Он предупредил, что уровень воды в ближайшее время будет только расти, а электроэнергия и газ могут вынужденно отключаться.

"Земляки, не нужно выжидать. Покидайте все подтапливаемые места. Берите родственников, ценные вещи, документы и уходите немедленно, иначе можете не успеть в связи с переливом дорог", - написал чиновник.

Он добавил, что во всех районах, которые могут быть затоплены, работают эвакуационно-спасательные группы, а в Кургане развёрнуты несколько десятков пунктов временного размещения для людей, подготовлены парковки для автомобилей и приюты для домашних животных.

В Курганской области из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам МЧС, пик паводка придётся на 14-15 апреля. Потенциально в зоне затопления могут оказаться до 62 населённых пунктов и до 19 тысяч человек, сообщает "Коммерсантъ".