"Печальное событие". Новая уполномоченная по правам человека в России

Новой уполномоченной по правам человека в России стала Яна Лантратова. Она сменила Татьяну Москалькову, которая проработала на этом посту два срока. Лантратовой 37 лет, она выпускница факультета журналистики Санкт-Петербургского университета. Также окончила юридический факультет Северо-западной академии государственной службы. Сразу после назначения Лантратова заявила, что будет "поддерживать наиболее уязвимые категории граждан и помогать участникам СВО и их семьям".

Лантратова – типичная представительница путинской вертикали власти: её карьера начиналась в "Молодой гвардии Единой России", потом она была депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия". В 2025 году возглавила парламентский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Среди инициатив Лантратовой – попытка запретить видеоигры с "пропагандой ЛГБТ и насилия" и признание православной организации "Мир всем" "нежелательной" в России.

После жалобы Лантратовой из школьной образовательной программы по литературе убрали повесть Владимира Маканина "Кавказский пленный", потому что в нем, по ее словам, "рассказывается о гомосексуальном влечении российского солдата к пленному кавказскому боевику".

Лантратова участвовала в создании Общероссийской общественной организации "Родительское всероссийское сопротивление", которая должна защищать "традиционные семейные ценности". После начала полномасштабного вторжения в Украину начала ездить по оккупированным территориям.

Власти Украины обвиняют ее в "принудительной индивидуальной депортации лиц, находящихся под защитой" и "нарушении законов и обычаев войны". По данным следствия, в августе 2022 года Лантратова и жена руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова Инна Варламова под видом официального визита приехали в оккупированный Россией Херсон.

Они вывезли из областного дома ребёнка двух детей – 10-месячную Маргариту Прокопенко и двухлетнего Илью Ващенко. Детям выдали свидетельства о рождении российского образца. Позднее Миронов и Варламова усыновили девочку. Украинская сторона считает, что для депортации детей в Россию не было объективных причин, потому что они были здоровы и не нуждались в дополнительном обследовании и лечении.

Назначение Яны Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека лоббировал режиссер Никита Михалков. Также ее поддерживает близкий к силовым структурам глава управления внутренней политики администрации президента России Андрей Ярин. Подробнее об этом Радио Свобода рассказал обозреватель издания "Медуза" Андрей Перцев:

– В первую очередь Лантратову продвигал Никита Михалков. С Андреем Яриным она в хороших отношениях, так как он близок к её прежнему покровителю Михаилу Бабичу (заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству – РС). Это говорит об активном кадровом лоббизме Михалкова и девальвации института уполномоченного.

Скорее всего, Лантратова будет продвигать запретительные инициативы под предлогом борьбы за права детей, обращать внимание на социальные права участников войны с Украиной и их семей. Что касается истории с вывозом детей из Херсона – думаю, она не сыграла никакой роли в нынешнем назначении Лантратовой. Вероятнее всего, это быыла инициатива самого Сергея Миронова, возможно, даже не ради пиара, – полагает Андрей Перцев.



Сотрудник проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Анна Каретникова уверена, что назначение Яны Лантратовой на должность уполномоченного по правам человека никак не улучшит ситуацию с положением заключённых в России:

– Лантратова сразу обозначила свои приоритеты: в первую очередь, она собирается защищать социальные права участников "СВО" и их семей. Мне кажется, что от этого назначения проиграют люди, которые действительно нуждаются в защите своих прав. Какой бы ни была Татьяна Москалькова, она реагировала на разные обращения, в том числе помогала осужденным в местах лишения свободы. Не знаю, помогала ли она политзаключённым, но у меня есть информация, что к ней с такими вопросами обращались, и вполне возможно, что помогала. Тема помощи осужденным и лишённым свободы не была ею заброшена. У редких оставшихся в России правозащитников были каналы для того, чтобы обратиться к Москальковой. Боюсь, что к Лантратовой никто из правозащитников обращаться не будет.

Обратишься, а она напишет на тебя какой-нибудь донос. Ожидать, что она сейчас начнет защищать тех, кого защищала Москалькова, не приходится. Более того, это просто опасно, потому что ранее Лантратова выступала с инициативой создания списка правозащитников, которые уехали из России по политическим причинам. Если оставшиеся в России правозащитники захотят обратиться к ней, чтобы защитить права какого-нибудь заболевшего политзаключенного, это будет чревато последствиями. Потому что ты можешь попасть в условную папочку с названием "Обращался за помощью в интересах террориста". Так что смена уполномоченного по правам человека – довольно печальное событие, – считает правозащитница Анна Каретникова.



