Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван. Об этом сообщили издания News.am и Armenpress.

Визит продлится до 19 сентября. За это время Пелоси встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания республики Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами. Об этом изданию News.am сообщили в американском посольстве в Ереване.

Нэнси Пелоси стала самым высокопоставленным представителем США, посетившим Армению после обретения независимости.

"Визит делегации Конгресса в Армению является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильному и безопасному Кавказу", – заявила Пелоси перед визитом.

Визит Пелоси происходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Оно началось в ночь на 13 сентября, когда вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных районах. Ереван сообщал о гибели 135 военных в результате очередной эскалации, Баку – о 77 погибших азербайджанских солдатах.