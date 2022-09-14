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В Ереване тысячи протестующих потребовали отставки Пашиняна

Акция протеста возле здания парламента Армении, Ереван, 14 сентября 2022 года

В Ереване поздно вечером в среду, 14 сентября, несколько тысяч человек перекрыли проспект Баграмяна в центре города и пытались сломать ворота парламента. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Митингующие потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его заявления в парламенте. Премьер отметил, что на фоне обострения отношений с Азербайджаном правительство готово подписать некий документ, после чего его могут назвать предателем.

По данным СМИ, многие восприняли слова премьера как отказ от претензий на самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую республику.

На фоне протестов Пашинян обратился к гражданам и заверил, что никаких документов с Азербайджаном подписывать не собирается. Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и "манипулятивно представлены различными СМИ".

В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострилась обстановка. Стороны обвинили друг друга в агрессии и провокациях. В ходе конфликта погибли более 100 армянских и 50 азербайджанских военнослужащих. Азербайджану, по словам Пашиняна, удалось взять под контроль около 10 квадратных километров территории.

Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу ООН в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном.

Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Азербайджанский МИД утверждает, что Армения нарушает положения трёхсторонних заявлений и договоренности, достигнутые при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

  • В конце 2020 года между Арменией и Азербайджаном возобновился конфликт вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
  • Соглашение, вызвавшее протесты оппозиции в Ереване, подтвердило достигнутые Азербайджаном военные успехи - Баку вернул себе часть территорий бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а также окружающие районы, занятые армянскими вооружёнными формированиями в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
  • Летом 2022 года Азербайджан указывал на несоблюдение ряда подписанных договорённостей и подчёркивал, что армянские вооружённые силы не полностью выведены с территории Карабаха.
  • Самопровозглашённая Нагорно-Карабахская республика не признана ни одной страной мира, включая Армению.

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