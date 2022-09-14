В Ереване тысячи протестующих потребовали отставки Пашиняна

В Ереване поздно вечером в среду, 14 сентября, несколько тысяч человек перекрыли проспект Баграмяна в центре города и пытались сломать ворота парламента. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Митингующие потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его заявления в парламенте. Премьер отметил, что на фоне обострения отношений с Азербайджаном правительство готово подписать некий документ, после чего его могут назвать предателем.

По данным СМИ, многие восприняли слова премьера как отказ от претензий на самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую республику.

На фоне протестов Пашинян обратился к гражданам и заверил, что никаких документов с Азербайджаном подписывать не собирается. Служба национальной безопасности Армении заявила, что слова премьера были искажены и "манипулятивно представлены различными СМИ".

В ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострилась обстановка. Стороны обвинили друг друга в агрессии и провокациях. В ходе конфликта погибли более 100 армянских и 50 азербайджанских военнослужащих. Азербайджану, по словам Пашиняна, удалось взять под контроль около 10 квадратных километров территории.

Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу ООН в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном.

Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. Азербайджанский МИД утверждает, что Армения нарушает положения трёхсторонних заявлений и договоренности, достигнутые при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.