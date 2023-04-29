Пенсионерку оштрафовали на миллион рублей за посты с рассказами украинцев

Суд в Северске Томской области приговорил пенсионерку Марину Новикову к штрафу в миллион рублей по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщает "ТВ2" со ссылкой на мужа Новиковой.

Ранее прокуратура запросила для неё три года колонии. Сама 65-летняя Новикова просила суд назначить ей реальный срок, так как она не сможет выплатить даже минимальный штраф в 700 тысяч рублей.

Новикова – одна из первых обвиняемых по уголовной статье о фейках. По версии следствия, в начале марта 2022 года пенсионерка разместила в своём телеграм-канале "Правда города Северска", у которого тогда было 170 подписчиков, посты с рассказами своих друзей из Украины. В частности, среди них были сообщения о происходящем в Энергодаре Запорожской области.

Суд счёл это фейками. Фейками российские власти называют сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России. С апреля Новикова находилась под домашним арестом.

"Я сделала всё, что смогла, что бы меня услышали мои сограждане и сделали правильный выбор, встав на сторону добра и света", – сказала Новикова перед вынесением приговора.