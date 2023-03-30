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Пенсионера приговорили к 7 годам колонии за комментарии во "ВКонтакте"

Суд в Москве приговорил 63-летнего Михаила Симонова к семи годам колонии за два комментария во "ВКонтакте". Его обвинили в распространении так называемых фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщают «Сетевые свободы».

Согласно приговору, Симонов разместил комментарии под постами об обстрелах Киева и Мариуполя российскими войсками. Симонов написал: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поём мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские лётчики бомбят детей".

Комментарии увидели две "неравнодушные гражданки". Они обратились на горячую линию МВД, потому что слова Симонова противоречили сводкам Минобороны, и они "не верят в преступления российской армии", сообщала "Медиазона" из зала суда.

Прокурор заявила, что Симонов слепо верил "пропагандистским" источникам и игнорировал заявления российских властей из ненависти к ним. К делу также приобщили посты Симонова от 2020 года с критикой президента России Владимира Путина.

"Мной двигало только понимание, что человеческая жизнь бесценна", – сказал Симонов в последнем слове.

Последние годы Симонов жил в Беларуси, где работал директором вагона-ресторана в поездах дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву и был задержан. Суд отправил его в СИЗО. Издание SotaVisiоn отмечало, что обвиняемый "плохо слышит и с трудом говорит". Сам Симонов рассказывал суду, что у него "простатит и куча всяких болезней", но несмотря на это его оставили под стражей.

  • Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую сообщениям Минобороны.
  • Статью о фейках про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала её полномасштабного вторжения в Украину. За нарушение статьи грозит до 15 лет лишения свободы. По мнению правозащитников, этой статьёй в России фактически была введена военная цензура.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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