Пенсионера приговорили к 7 годам колонии за комментарии во "ВКонтакте"

Суд в Москве приговорил 63-летнего Михаила Симонова к семи годам колонии за два комментария во "ВКонтакте". Его обвинили в распространении так называемых фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщают «Сетевые свободы».

Согласно приговору, Симонов разместил комментарии под постами об обстрелах Киева и Мариуполя российскими войсками. Симонов написал: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поём мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские лётчики бомбят детей".

Комментарии увидели две "неравнодушные гражданки". Они обратились на горячую линию МВД, потому что слова Симонова противоречили сводкам Минобороны, и они "не верят в преступления российской армии", сообщала "Медиазона" из зала суда.

Прокурор заявила, что Симонов слепо верил "пропагандистским" источникам и игнорировал заявления российских властей из ненависти к ним. К делу также приобщили посты Симонова от 2020 года с критикой президента России Владимира Путина.

"Мной двигало только понимание, что человеческая жизнь бесценна", – сказал Симонов в последнем слове.

Последние годы Симонов жил в Беларуси, где работал директором вагона-ресторана в поездах дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву и был задержан. Суд отправил его в СИЗО. Издание SotaVisiоn отмечало, что обвиняемый "плохо слышит и с трудом говорит". Сам Симонов рассказывал суду, что у него "простатит и куча всяких болезней", но несмотря на это его оставили под стражей.