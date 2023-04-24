Первого обвинённого в "фейках об армии" приговорили к 7 годам колонии

Суд в Москве приговорил к семи годам лишения свободы бывшего сотрудника МВД Сергея Веделя (Клокова) по обвинению в так называемых фейках о российской армии. Ведель был первым гражданином России, против которого было возбуждено уголовное дело по этой статье.

По версии обвинения, бывший техник главного управления МВД Москвы Ведель в марте 2022 года трижды говорил по телефону с друзьями и коллегами-полицейскими о войне. Он утверждал, что официальные потери российских войск занижены, что имеют место убийства мирного населения, и что Украиной не управляют "нацисты".

Сам Ведель - уроженец города Ирпень в Киевской области. Обвинение считает, что "распространять фейки" он начал под влиянием своих украинских знакомых, с которыми созванивался после начала боевых действий.

В основу уголовного дела легли материалы прослушки телефонных разговоров Веделя. 18 марта 2022 года он был арестован.

Как сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости", на замечания адвоката о том, что телефонный разговор нельзя считать публичным, следователь заявил, что свидетелем беседы "по долгу службы" стал сотрудник полиции, который испытал "чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства".

В своём последнем слове Сергей Ведель попросил у суда снисхождения. "Я хочу вернуться к семье и детям. Я офицер, 18 лет защищал закон. Также у меня есть много государственных наград и благодарностей, за годы службы у меня были травмы, болезни, контузии. Прошу понять и простить," - сказал он.