Журналисты установили имена 40,5 тысяч россиян, погибших в Украине

Потери российской армии на войне в Украине на 29 декабря составили 40 559 человек, сообщают Русская служба Би-би-си и "Медиазона". Это только те, чьи имена удалось установить по открытым источникам. Реальное число потерь может быть как минимум в полтора-два раза выше, подчёркивают расследователи.

С момента прошлой сводки, за прошедшие две недели, список потерь пополнили 1175 имён. Среди них пять офицеров в звании от подполковника и выше.

Подводя итоги года, журналисты сообщают, что 2023 год стал для российской армии более кровопролитным, чем 2022-й. В последней сводке 2022 года в списке Би-би-си и "Медиазоны" было чуть больше 10 тысяч имён. Сейчас расследователи могут утверждать, что в 2022 году погибло не менее 15,5 тысяч человек: уже после наступления 2023 года они узнали о ещё пяти тысячах, погибших ранее.

"На конец 2023 года в нашем списке больше 40,5 тысяч имён, и мы ожидаем, что данные по 2023 году тоже вырастут как минимум на треть — особенно с учетом последних кровопролитных штурмов. Так что можно с уверенностью сказать, что в этом году российские силы несли ещё большие потери, чем в первый год войны", – пишет "Медиазона".

Русская служба Би-би-си и "Медиазона" ведут подсчёт числа погибших с начала полномасштабного российского вторжения. Они используют только открытые данные: официальные документы, сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников и данные с кладбищ. Журналисты предупреждают, что эти данные далеко не полны.