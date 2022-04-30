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Пентагон обвинил Владимира Путина в "разврате" и "жестокости"

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга с журналистами 29 апреля резко высказался о политике Владимира Путина по отношению к Украине.

В частности он назвал "странными" и "нелепыми" заявления России об угрозах со стороны США и стран Запада, а также о нацистах в Украине. Кирби считает, что агрессором в сложившейся ситуации выступает сама Россия.

"Трудно соотнести эту риторику с тем, что он (Владимир Путин) на самом деле делает в Украине: невинных людей убивают выстрелами в затылок, связывают им руки за спиной, убивают беременных женщин, бомбят больницы. Я имею в виду, это просто бессовестно", – заявил представитель Пентагона.

Кирби обвинил Путина в "разврате" и "жестокости", добавив, что ему трудно смотреть на события в Украине и думать, что нравственный человек и благоразумный, зрелый лидер мог бы оправдать это и так поступить.

"Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его развращенности", – сказал Джон Кирби.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал высказывания Пентагона в адрес России "оскорбительными" и "неприемлемыми", основанными на "похабной лжи украинских властей". США, по мнению Антонова, не замечают преступлений киевского режима.

  • В марте 2022 года президент США Джо Байден сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником".

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".

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