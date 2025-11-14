Ссылки для упрощенного доступа

Пентагон объявил о начале операции "Южное копьё" против наркотрафика

Глава Министерства обороны США (по указу президента Дональда Трампа ему присвоено также наименование Военное министерство) Пит Хегсет объявил, что США начинают операцию под названием "Южное копьё", направленную против наркокартелей в Западном полушарии.

Сообщение было сделано на фоне обострения противостояния США и властей Венесуэлы, а также ударов американских военных по судам в Карибском море, которые, как утверждается, связаны с контрабандой наркотиков.

Как написал Хегсет в соцсети X, цель американской операции - "убрать наркотеррористов" из Западного полушания. "Западное полушарие - это наш регион, и мы будем его защищать", пишет глава Пентагона.

При этом он не привёл каких-либо подробностей об операции, указав лишь, что она проводится по распоряжению президента Дональда Трампа.

По данным Associated Press, через несколько дней к берегам Венесуэлы должен подойти авианосец "Джеральд Форд". Ранее США уже направили в этот район группировку кораблей, включая атомную подводную лодку. Накопление сил привело ряд комментаторов к мысли о том, что Соединённые Штаты могут готовить интервенцию в Венесуэлу с целью ослабить или вовсе сместить режим Николаса Мадуро.

Администрация США обвиняет Мадуро в узурпации власти и репрессиях. В последнее время на первый план вышло другое обвинение - в организации наркотрафика, направленного на США. Американские военные в последние месяцы наносят удары по венесуэльским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Ранее Соединённые Штаты не прибегали к таким действиям, их законность и обоснованность вызвали сомнения и у ряда союзников США.

Американские военные, как ранее сообщала The Wall Street Journal, рассматривают возможность нанесения ударов по стране. Таким образом администрация Дональда Трампа рассчитывает сократить наркотрафик и подать сигнал Мадуро о необходимости отойти от власти, писала газета.

По информации The New York Times, администрация Трампа разработала несколько вариантов военных действий в Венесуэле. Один из них предполагает в том числе отправку в страну спецназа, возможно с целью захватить или убить Мадуро. В 1989 году США предприняли вторжение в Панаму, свергнув и захватив диктатора Мануэля Норьегу, которого также обвиняли в организации международной сети по торговле наркотиками.

Власти Венесуэлы ранее запросили поставок военных радаров и ремонта истребителей у России, Китая и Ирана. Каракас мог запросить также российские ракеты. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на правительственные документы США.

По данным американской разведки, министр транспорт Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес в середине октября посещал с визитом Москву, и должен был передать письмо от президента Николаса Мадуро президенту Владимиру Путину. Об ответе Путина не сообщалось.


